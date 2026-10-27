El futuro de la patología está conectado. Hyland lo pone de relieve (2)

Aproximadamente el 90 % de los laboratorios de patología siguen dependiendo de portaobjetos de vidrio, mientras la carga de trabajo diagnóstico aumenta un 42 %; esto provoca retrasos en los diagnósticos que cuestan tiempo a los pacientes y millones a los sistemas sanitarios.

Soluciones de patología digital autorizadas por la FDA, con licencia de Health Canada y marca CE para el diagnóstico primario, lo que elimina el último gran obstáculo para su adopción clínica a gran escala.

Una arquitectura de diagnóstico por imagen gestionada que conecta la patología con la radiología, la cardiología y los equipos asistenciales multidisciplinares, sin crear nuevos silos de información.

(Información remitida por la empresa firmante)

CLEVELAND, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Si bien el sector sanitario ha modernizado la radiología, la cardiología y el diagnóstico por imagen durante la última década, la patología ha permanecido obstinadamente analógica. Aproximadamente el 90% de la patología diagnóstica sigue dependiendo de portaobjetos de vidrio. Los laboratorios se enfrentan a un aumento del 42% en su carga de trabajo diagnóstico, mientras que la escasez de patólogos se agrava, lo que provoca retrasos inaceptables en la atención al paciente. Esa brecha termina aquí.

Hyland ha anunciado hoy Hyland Digital Pathology, una solución de patología digital de nivel empresarial desarrollada por Tribun Health. Esta herramienta pone fin a la fragmentación clínica, operativa y arquitectónica que ha mantenido a la patología desconectada de la transformación digital en el sector sanitario. Los sistemas de salud ahora pueden consolidar todas las especialidades basadas en imágenes —radiología, cardiología, patología, oftalmología, entre otras— en una única plataforma gestionada, evitando la creación de nuevos compartimentos estancos departamentales.

"La patología debe ocupar un lugar central en la estrategia de diagnóstico por imagen de cualquier organización sanitaria", afirmó Vinitha Ramnathan, vicepresidenta sénior y directora general de Gestión de Productos para el sector sanitario en Hyland. "Con Hyland Digital Pathology, ayudamos a los sistemas de salud a superar los flujos de trabajo aislados, conectando la patología con la radiología y la cardiología sobre una base tecnológica escalable y bien gestionada. Esto proporciona a los patólogos las herramientas necesarias para colaborar entre distintas ubicaciones y acerca información diagnóstica fundamental a los equipos encargados de tomar decisiones sobre la atención al paciente".

Integrar la patología sin crear silos aislados

Hyland Digital Pathology, impulsada por la plataforma CaloPix de Tribun Health, es una solución de patología digital diseñada específicamente para el diagnóstico primario. Cuenta con autorización de la FDA, licencia de Health Canada, marca CE y registro en el Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG nº 531926) como dispositivo médico de diagnóstico in vitro (IVD) de software de clase 1. En lugar de obligar a los patólogos a utilizar una plataforma de imágenes genérica, el sistema preserva los flujos de trabajo de diagnóstico en los que ya confían, lo que facilita una adopción más rápida y garantiza la confianza clínica desde el primer día.

"La patología digital no puede escalar si se trata como un proyecto departamental aislado", afirmó Jean-François Pomerol, consejero delegado de Tribun Health. "Al integrar CaloPix en el ecosistema de imágenes empresariales de Hyland, creamos una vía práctica para que las organizaciones sanitarias modernicen la patología, manteniendo al mismo tiempo los flujos de trabajo especializados, la gobernanza clínica y el rigor normativo que exige el diagnóstico".

Un principio fundamental en el diseño de Hyland Digital Pathology es la apertura, basada en el almacenamiento independiente del proveedor, la visualización universal y la interoperabilidad fundamentada en estándares. Sus componentes clave incluyen:

Sistema de Gestión de Imágenes (IMS) CaloPix: Un motor de flujo de trabajo de diagnóstico nativo para patología que ofrece diagnóstico primario, gestión de casos y análisis asistido por IA dentro de una interfaz familiar, acelerando la transición de la imagen analógica a la digital.

Integración de imágenes médicas: Acuo VNA y NilRead amplían el archivado independiente del proveedor y la visualización universal en patología, radiología, cardiología y otras especialidades, de modo que los datos fluyen hacia flujos de trabajo multidisciplinarios sin barreras propietarias. TeleSlide añade diagnóstico remoto seguro y consultas de subespecialidad, ampliando el acceso a la experiencia sin necesidad de transportar físicamente las muestras.

Preparado para la IA e interoperable por diseño: Un marco de IA abierto e independiente del proveedor con gobernanza con intervención humana permite a los sistemas de salud escalar los diagnósticos asistidos por IA sin fragmentar la infraestructura con soluciones puntuales, respaldado por la estandarización DICOM, la conectividad LIS y EMR, y modelos de implementación flexibles.

En conjunto, estas capacidades reflejan una elección deliberada: en lugar de constituir otro archivo cerrado y desconectado, Hyland Digital Pathology amplía lo que los sistemas de salud ya poseen, integrando la patología en el ecosistema de imágenes de la organización sin sacrificar la apertura en la que ya han invertido.

Confianza clínica demostrada, escalabilidad a nivel empresarial

La credibilidad clínica de Tribun Health se combina ahora con la capacidad de Hyland para gestionar imágenes médicas a gran escala, dando lugar a una plataforma que ya respalda millones de estudios en radiología, cardiología y otras especialidades dentro de sistemas de salud de misión crítica con múltiples centros a nivel mundial. La infraestructura VNA de Hyland está validada a escala de petabytes, lo que permite controlar el crecimiento de los datos de imágenes de portaobjetos completos sin comprometer el rendimiento, la previsibilidad de los costes ni la supervisión clínica. Para los sistemas de salud, Hyland Digital Pathology ofrece tres resultados que fundamentan la adopción de esta solución desde una perspectiva empresarial.

En primer lugar, acelera las decisiones clínicas al facilitar la transición de los patólogos del formato tradicional al digital, manteniendo flujos de trabajo fiables y mejorando los tiempos de respuesta diagnóstica. Los equipos multidisciplinarios acceden a los datos de patología junto con los de radiología y otras imágenes en una única interfaz, eliminando la necesidad de buscar en sistemas desconectados.

En segundo lugar, fomenta el éxito de los patólogos al reducir la carga administrativa, apoyar la telepatología y permitir modelos de trabajo más flexibles, abordando directamente el agotamiento profesional ante la creciente escasez de patólogos y favoreciendo la retención y la captación de personal.

En tercer lugar, controla los costes de infraestructura al integrar la patología en una estrategia de imagen médica más amplia, reduce los archivos redundantes, disminuye la carga administrativa y permite la estratificación inteligente de datos, de modo que los sistemas sanitarios dejan de crear silos departamentales y comienzan a operar como sistemas verdaderamente integrados.

En conjunto, estos resultados, rapidez, colaboración y control de costes, hacen de Hyland Digital Pathology no solo una mejora clínica, sino también una inversión empresarial sólida.

Para los sistemas sanitarios preparados para modernizar la patología y aprovechar el valor clínico de un registro diagnóstico verdaderamente unificado, Hyland Digital Pathology representa la solución que el mercado estaba esperando.

Hyland invita a los asistentes a RSNA 2026 a ver Hyland Digital Pathology en acción mediante demostraciones prácticas en el stand nº 1322, del 29 de noviembre al 2 de diciembre en Chicago.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland Hyland es líder en inteligencia de contenidos y automatización, y ayuda a las organizaciones a transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento del negocio. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las que integran la lista Fortune 100, la plataforma abierta de Hyland utiliza inteligencia artificial para convertir contenidos, datos y procesos en un contexto fiable. Esto permite que personas, aplicaciones y agentes automaticen el trabajo en toda la empresa basada en agentes impulsada por contenidos. Para obtener más información, visite Hyland.com.

Acerca de Tribun Health Tribun Health es un líder mundial en patología digital que ofrece CaloPix, una plataforma galardonada con el reconocimiento 'Best in KLAS', la cual cuenta con marca CE, aprobación de Health Canada y autorización de la FDA para su uso clínico. Sus soluciones de patología contribuyen a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, la precisión diagnóstica y los resultados para los pacientes. Nuestra misión es sencilla: garantizar que cada paciente con cáncer reciba un diagnóstico oportuno y fundamentado, porque cada instante cuenta. Al impulsar la patología mediante innovaciones de vanguardia, Tribun Health está definiendo el futuro de la atención oncológica. Para obtener más información, visite Tribun.Health.

Contactos para medios: Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

Andreia Beyerabeyer@tribun.health

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