GA-ASI y Saab realizan pruebas de vuelo avanzadas de alerta temprana aerotransportada con MQ-9B no tripulado

GA-ASI y Saab realizan pruebas de vuelo avanzadas - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) se ha asociado con Saab para realizar pruebas de vuelo avanzadas de un sistema de alerta temprana aerotransportada (AEW) en un sistema aéreo no tripulado (UAS). Las pruebas de vuelo se llevaron a cabo durante los últimos meses utilizando un MQ-9B fabricado por GA-ASI, equipado con un radar LoyalEye de Saab, que operó desde las instalaciones de operaciones de vuelo Desert Horizon de GA-ASI, en el sur de California

Estados Unidos, 28 de octubre de 2026.- Las pruebas de vuelo demostraron la capacidad de realizar un seguimiento simultáneo de varios objetivos aéreos y marítimos a largas distancias. Entre los objetivos aéreos rastreados se encontraban varios cazas enemigos simulados equipados con instrumentos de medición y diversas aeronaves comerciales.



El MQ-9B es el sistema aéreo no tripulado insignia de GA-ASI, que ofrece una autonomía de vuelo inigualable, certificación de tipo y capacidad operativa en cualquier condición meteorológica. GA-ASI está manteniendo conversaciones con varios clientes sobre las capacidades de alerta temprana aerotransportada no tripulada del MQ-9B.



"Esta ha sido una de las pruebas de vuelo más esperadas que hemos realizado", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "El interés de los clientes de todo el mundo por incorporar capacidades de alerta temprana aerotransportada al MQ-9B es extremadamente elevado. Es una solución que tiene todo el sentido".



Históricamente, las capacidades de alerta temprana aerotransportada han dependido exclusivamente de grandes aeronaves tripuladas. La incorporación de AEW al MQ-9B introduce un nuevo enfoque que combina una gran autonomía de vuelo con capacidades de detección aérea persistente en un sistema no tripulado.



La capacidad del MQ-9B para vigilar grandes áreas durante periodos prolongados amplía la cobertura y permite establecer una vigilancia persistente en entornos operativos donde la autonomía, el alcance geográfico y la reducción de la exposición de las tripulaciones aéreas son factores fundamentales.



El uso de una solución AEW no tripulada también ofrece flexibilidad para llevar a cabo funciones de gestión de batalla, mando y control (BMC2) de forma distribuida en cualquier lugar que disponga de la infraestructura adecuada, ya sea en tierra, a bordo de un buque o en una aeronave AEW tripulada existente.



El radar AEW LoyalEye de Saab se instaló en el MQ-9B de GA-ASI mediante módulos externos de carga útil. El sistema AEW está diseñado para proporcionar vigilancia aérea persistente. Integrado en el MQ-9B, permite a los operadores utilizar capacidades de alerta temprana aerotransportada en zonas donde anteriormente no estaban disponibles, mejorando el conocimiento de la situación y proporcionando un mayor alcance operativo y flexibilidad sin poner en riesgo a las tripulaciones.



"Esta prueba de vuelo pone de manifiesto el compromiso de Saab con la evolución de las capacidades de alerta temprana aerotransportada para responder a las futuras necesidades operativas", afirmó Carl-Johan Bergholm, responsable del área de negocio de Vigilancia de Saab. "LoyalEye complementa las capacidades existentes al aportar flexibilidad, ampliar el alcance y permitir un uso más eficiente de los recursos en entornos exigentes".



La solución AEW para el MQ-9B permitirá una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas la detección y alerta tempranas, la detección y el seguimiento a larga distancia, el seguimiento simultáneo de objetivos y la integración flexible de sistemas.



Al combinar capacidades de detección persistente con una aeronave no tripulada, el MQ-9B equipado con AEW ofrece a los operadores otra forma de ampliar la cobertura de alerta temprana aerotransportada, al tiempo que permite reservar las aeronaves tripuladas de alto valor para las misiones en las que resultan más necesarias.



Los modelos MQ-9B de GA-ASI incluyen el SkyGuardian y el SeaGuardian, la variante británica del MQ-9B conocida como Protector y la nueva configuración MQ-9B STOL (despegue y aterrizaje cortos), actualmente en desarrollo para portaaviones.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la familia de sistemas aéreos no tripulados Predator lleva más de 30 años en operación e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A y FQ-42 Vengeance.



La compañía se dedica a proporcionar soluciones de gran autonomía y múltiples misiones que ofrecen un conocimiento persistente de la situación y capacidad de ataque rápido.



Para obtener más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

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