GAC presenta el AION UT en Dinamarca y Noruega, junto con pruebas de conducción en Austria

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM y COPENHAGUE, Dinamarca, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- GAC ha presentado su marca y el AION UT en Dinamarca y Noruega, además de celebrar un evento independiente de pruebas de conducción para el público en Austria con los modelos AION UT y AION V. Ambos eventos combinaron el lanzamiento comercial con la oportunidad de que los medios de comunicación y los clientes europeos probaran los vehículos.

El evento conjunto de lanzamiento se celebró en Copenhague el 17 de septiembre y reunió a periodistas de Dinamarca y Noruega para presentar la marca y los productos, además de ofrecer una breve prueba de conducción. Electric Way, la empresa importadora del Grupo Sulland, se encarga de la importación y distribución de GAC en ambos países; los precios locales y la información sobre la red de concesionarios se comunicaron mediante anuncios específicos para cada mercado.

En Austria, se organizó un evento de dos días, los días 18 y 19 de septiembre, en las sedes de Atelier 7121 y NILS am See. Los modelos AION UT y AION V estuvieron disponibles para su exhibición y pruebas de conducción. El registro abierto al público complementó un programa dirigido a medios de comunicación, clientes de flotas, posibles concesionarios y consumidores, ampliando así el alcance del evento más allá de la prensa especializada del sector del automóvil.

El AION UT incorpora un *hatchback* eléctrico compacto a la gama europea de GAC. Diseñado por el equipo de GAC en Milán, mide 4.270 mm de longitud, cuenta con una distancia entre ejes de 2.750 mm y ofrece un maletero de 440 litros de capacidad, ampliable a 1.600 litros al abatir los asientos traseros. La versión para Europa ofrece una autonomía de hasta 430 km (ciclo WLTP) y cuenta con una suspensión ajustada específicamente para las condiciones de conducción europeas. Su equipamiento incluye bomba de calor y una pantalla táctil de 14,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Asimismo, el AION UT obtuvo una calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP de 2026. Entre sus tecnologías de asistencia a la conducción se incluyen el control de crucero adaptativo, el frenado de emergencia automático y el sistema de mantenimiento de carril.

Las presentaciones en Dinamarca y Noruega, así como el evento de prueba de vehículos en Austria, forman parte del desarrollo europeo de GAC. Sus operaciones regionales abarcan el diseño en Milán, el ensamblaje de vehículos en Austria, la coordinación desde Ámsterdam y la logística de piezas en Róterdam. Al combinar estas capacidades con socios locales de distribución y servicio, GAC está desarrollando el soporte operativo necesario para llevar sus vehículos a los clientes europeos.

Para obtener más información sobre GAC, visite https://www.gacgroup.com/en-eu.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-presenta-el-aion-ut-en-dinamarca-y-noruega-junto-con-pruebas-de-conduccion-en-austria-302889422.html