(Información remitida por la empresa firmante)

- De "Fabricación inteligente en China" a "Confianza global": GAC presenta en Pekín su hoja de ruta para la globalización sistemática

PEKÍN, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de abril, en Auto China 2026, GAC International celebró su primer evento de lanzamiento global, presentando un sistema estratégico global renovado. El evento atrajo a una audiencia mayor que nunca, con aproximadamente 330 asistentes —entre ellos representantes de concesionarios, socios clave y medios de comunicación nacionales e internacionales— que se reunieron en el stand de GAC para inaugurar juntos un nuevo capítulo en la trayectoria global de la compañía. El evento de lanzamiento utilizó cuatro palabras clave —Artesanía, Confianza, Tecnología y Ecosistema— para delinear la hoja de ruta de las prácticas globales de GAC, explicando sistemáticamente su dirección estratégica de integración global a través de la globalización de toda la cadena de valor, con el objetivo de convertirse en un referente entre los exportadores de automóviles de China para 2030.

Tres modelos clave destinados a los mercados globales —GAC YUE7, AION i60 y AION N60— fueron protagonistas, atrayendo a multitud de visitantes, medios de comunicación e invitados internacionales que se detuvieron a admirar la exhibición, otorgando al evento un auténtico carácter internacional. La presentación de estos tres modelos marca el inicio oficial de la era de movilidad global de GAC, que abarca todas las categorías, todos los sistemas de propulsión y todos los escenarios. En 2026, GAC International seguirá apostando por una visión a largo plazo: impulsar la movilidad con tecnología, generar confianza a través de la calidad y construir un futuro mejor mediante la acción.

La industria automotriz global se enfrenta actualmente a oportunidades históricas derivadas de la convergencia tecnológica y la transformación energética. Para GAC, la internacionalización es el salto crucial que determinará su futuro: una decisión estratégica para pasar de ser líder en China a ser un referente mundial, y el segundo motor de crecimiento para la "Reformación de un Nuevo GAC". La verdadera globalización no se limita a la exportación de productos, sino que implica integrarse en el mundo y servirlo con un concepto de globalización sistemática.

Desde "Fabricación inteligente en China" hasta "Confianza global", GAC está acelerando su integración en el nuevo panorama de la industria automotriz global con determinación estratégica, bases tecnológicas sólidas y un profundo despliegue local. En el futuro, GAC continuará trabajando con socios globales para permitir que los consumidores de todo el mundo participen del progreso de los logros tecnológicos de China, creando conjuntamente valor de movilidad inteligente, ecológica y con bajas emisiones de carbono para una vida mejor.

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