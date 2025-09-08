La gama ampliada de VARTA mejora la cobertura de baterías de bajo voltaje para vehículos modernos

(Información remitida por la empresa firmante)

Los nuevos tipos de baterías VARTA AGM y EFB para turismos y vehículos comerciales pesados amplían la cobertura en el mercado de la posventa, ofreciendo mayor eficiencia energética y una vida útil prolongada.

La gama de VARTA ya cubre el 99% del mercado y continúa creciendo para reforzar aún más su cobertura.

HANOVER, Alemania, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con su nueva gama de productos de automoción, VARTA demuestra su capacidad para marcar el futuro al incorporar nuevos tipos a su gama: el H3/L0 – VARTA AGM y el H9/L6 – VARTA EFB para turismos. Para vehículos comerciales pesados, Clarios ha incorporado una caja A con tecnología EFB a la gama de VARTA Promotive. La caja B con tecnología AGM se añadirá hacia finales de año.

El mercado de la automoción se encuentra actualmente en un momento decisivo: las ventas de vehículos totalmente eléctricos están por debajo de las expectativas, mientras que los vehículos equipados con motores de combustión, así como los modelos híbridos y enchufables, continúan manteniendo su cuota de mercado. Independientemente del sistema de propulsión, las baterías VARTA AGM ofrecen un rendimiento fiable en bajo voltaje, con mejoras en eficiencia energética y una vida útil prolongada, adaptándose a las nuevas exigencias tecnológicas.

Clarios, líder mundial en soluciones de baterías de bajo voltaje y propietario de la marca VARTA en el sector de la automoción, es el proveedor número uno de equipos originales (OEM) para todas las marcas principales. Aproximadamente el 60 % de los vehículos nuevos (incluidos los xEV) en Europa están equipados con una batería de Clarios. La gama VARTA, desarrollada en colaboración con socios OEM estratégicos, cubre el 99 % del mercado. Las mejoras continuas en la ampliación de la oferta garantizan una cobertura estable y cada vez más sólida.

Las nuevas baterías EFB H9 y AGM H3 ofrecen un mejor soporte para vehículos con sistemas start-stop, híbridos y eléctricos, ya que proporcionan un rendimiento superior en condiciones exigentes, contribuyendo a que los vehículos nuevos funcionen de forma eficiente y fiable.

El segmento de camiones sigue dominado por los motores de combustión interna, aunque los camiones eléctricos van ganando terreno. Las baterías VARTA AGM continúan siendo la opción preferida para ambos tipos de propulsión. Gracias a la tecnología AGM, estas baterías están revolucionando el sector del transporte pesado al reducir los tiempos de ralentí, lo que se traduce en menores costes, menor consumo de combustible y menos emisiones de CO₂. TÜV Nord ha demostrado recientemente mejoras significativas en eficiencia de las baterías AGM frente a las SHD. Las baterías AGM permiten reducir el tiempo de inactividad hasta en un 73%, lo que se traduce en un ahorro significativo de combustible. A lo largo de 50 fines de semana, estos ahorros ascienden a:

133 horas menos de ralentí

400 litros menos de combustible consumido

€721 ahorrados en costes de combustible

1,041 kg menos de CO2 emitido.

En vehículos comerciales totalmente eléctricos, las baterías AGM desempeñan un papel fundamental al soportar la arquitectura eléctrica de bajo voltaje a bordo. El sistema de 24 voltios sigue siendo un componente esencial que se integra perfectamente en la nueva generación de vehículos eléctricos. Estas baterías de bajo voltaje alimentan el sistema eléctrico del vehículo, asegurando que funciones como la iluminación, el frenado, la dirección y los sistemas de cabina operen correctamente incluso en caso de fallo del sistema de alto voltaje. Además, las baterías AGM cargadas son imprescindibles para arrancar el sistema de propulsión eléctrico.

Con estas nuevas incorporaciones, VARTA amplía su serie de lanzamientos de productos este año. En primavera, la compañía presentó las nuevas baterías EFB H9 y AGM H3 para el segmento turismos. Al mismo tiempo, amplió su gama ProMotive en el sector de vehículos comerciales con el EFB tipo caja A, diseñada específicamente para sistemas modernos de bajo voltaje en camiones y vehículos comerciales. La nueva AGM tipo-B sigue el mismo enfoque de diseño y optimizará aún más el rendimiento y la fiabilidad.

Acerca de Clarios

Clarios es el líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para la movilidad y propietario de la marca VARTA en el sector automotriz. Nuestras baterías y soluciones inteligentes alimentan casi todo tipo de vehículos y se encuentran en 1 de cada 3 coches en circulación hoy en día. Con alrededor de 18,000 empleados en más de 100 países, aportamos una profunda experiencia a nuestros socios del mercado de repuestos y OEM, y brindamos fiabilidad, seguridad y confort a la vida cotidiana. Respondemos al planeta con un enfoque riguroso en la sostenibilidad, promoviendo las mejores prácticas de sostenibilidad en su clase y abogando por ellas en toda nuestra industria. Trabajamos para garantizar que el 100% de nuestros productos vendidos sean reciclables, y reciclamos 8,000 baterías por hora en nuestra red.

