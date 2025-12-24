Games of the Future 2025 concluye tras seis días repletos de acción

Drone Racing in action at GOTF 2025 - PHYGITAL INTERNATIONAL/PR NEWSWIRE

Una multitud acudió en masa a ADNEC en Abu Dabi, mientras millones de personas más lo veían en todo el mundo, consolidando el atractivo global del evento deportivo phygital

ABU DHABI, EAU, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC han concluido oficialmente tras seis días inolvidables de una competición llena de energía y acción que trascendió los límites del deporte, la tecnología y el entretenimiento. El evento marcó un momento decisivo para el creciente movimiento phygital, reforzando su papel en la definición del futuro del deporte.

Del 18 al 23 de diciembre en el ADNEC Centre Abu Dhabi, más de 850 participantes de más de 60 países compitieron en 11 disciplinas que abarcan deportes phygitales, deportes tecnológicos y esports. Los campeones fueron coronados ante miles de aficionados en estadios abarrotados, con cientos de millones más de espectadores de todo el mundo en transmisiones, redes sociales y streaming. Competidores de entre 13 y 72 años destacaron la inclusividad y el atractivo intergeneracional que definen los Games of the Future.

El torneo ofreció un flujo constante de momentos destacados que combinaron el rendimiento atlético de élite con la jugabilidad estratégica y la innovación tecnológica. Entre los favoritos del público se encontraban exhibiciones tecnológicas a gran escala como Battle of Robots, donde se transportaron 2,48 toneladas de robots a los Emiratos Árabes Unidos para competir. También hubo competiciones de esports de renombre mundial, como MOBA PC.Dota 2,Mobile Mobile.MLBB y Battle Royale.Featuring Fortnite, junto con formatos phygital que entusiasmaron al público como Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball. 3on3 FreeStyle presentado por M42, Phygital Shooter.CS2, Phygital Dancing.Just Dance y Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves.

Los deportes tecnológicos de vanguardia, como Phygital Drone Racing, donde el pilotaje de precisión se fusiona con el enfoque atlético de élite, añadieron mayor intensidad. El evento también marcó un hito regional con la primera competición VR-Game.HADO Global Invitation en Oriente Medio.

Los estadios repletos y las experiencias inmersivas de los aficionados resaltaron la capacidad única del torneo para fusionar el deporte en vivo con la tecnología, creando un formato rápido, accesible y profundamente atractivo para una nueva generación de audiencias globales.

"El éxito de los Games of the Future Abu Dhabi 2025 es un testimonio de lo que se puede lograr cuando la innovación, la ambición y la colaboración se unen," dijo Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International. " Este hito no habría sido posible sin el excepcional apoyo y la visión compartida del Abu Dhabi Sports Council, ASPIRE y Ethara, cuyo compromiso con la excelencia continúa elevando el perfil deportivo global de Abu Dhabi y su liderazgo en innovación. Los últimos seis días han brindado una visión del futuro del deporte, donde el rendimiento físico, la tecnología y la cultura digital se unen para inspirar a una nueva generación de aficionados y atletas".

Los Games of the Future Abu Dhabi 2025 llegaron a millones de aficionados en todo el mundo y se transmitió en directo a través de la nueva plataforma OTT dedicada a los Games of the Future, con el apoyo de 27 socios globales de transmisión y streaming que ofrecieron cobertura en más de 13 idiomas. Esta amplia distribución garantizó una accesibilidad global sin precedentes y posicionó el evento como un referente para la transmisión deportiva digital multiplataforma.

Con la finalización de los Games of the Future Abu Dhabi 2025, la atención se centra en Astana, Kazajistán, sede de los Games of the Future 2026 el próximo verano. Como preparación para el evento, Astana también organizará los torneos Phygital Contenders en junio, que abarcarán múltiples disciplinas y reunirán a participantes locales e internacionales.

Paralelamente, Phygital International ha confirmado que el proceso de candidatura para las futuras ciudades anfitrionas ya está abierto, invitando a los posibles candidatos a presentar su candidatura para organizar el torneo en 2028, 2029 o 2030, a medida que el evento continúa su expansión global.

"El traspaso de la Phygital Flame a Astana representa un nuevo y emocionante capítulo para el movimiento phygital y los Games of the Future", añadió Nis Hatt. "Los Games of the Future 2026 se basarán en los increíbles cimientos establecidos aquí en Abu Dhabi y seguirán ampliando los límites de lo que el deporte phygital puede lograr a nivel mundial".

Para consultar los resultados completos y más información de Games of the Future Abu Dhabi 2025, visite gotfabudhabi.com.

Para conocer todos los momentos destacados y reproducir la acción de los Games of the Future 2025, visite: tv.gofuture.games.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite: https://Phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana, Kazajistán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

