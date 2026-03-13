Los Games of the Future 2026: Fechas y disciplinas confirmadas para Astana

(Información remitida por la empresa firmante)

El torneo deportivo de vanguardia líder a nivel mundial se celebrará en Astana del 29 de julio al 9 de agosto de 2026, reuniendo a atletas y gamers de élite para competir en innovadoras disciplinas híbridas.

DUBAI, EAU, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Phygital International, promotor y titular de los derechos de los Games of the Future (GOTF), ha confirmado oficialmente que los Games of the Future 2026 se llevarán a cabo en Astana, Kazajstán, del 29 de julio al 9 de agosto de 2026, reuniendo a los principales atletas phygital del mundo durante 12 días de competición, combinandode manera única el deporte físico y el juego digital.

Celebrados en sedes clave de la ciudad, como el Barys Arena, el Beeline Arena, el Complejo Deportivo de Atletismo "Qazaqstan", el Palacio de Hielo Alau y el Palacio de Artes Marciales Ushkempirov, se espera que los Games of the Future 2026 (GOTF 2026) den la bienvenida a más de 900 atletas de más de 50 nacionalidades, todos compitiendo por una parte del premio total confirmado de aproximadamente 4,75 millones de dólares frente a una audiencia de más de 100.000 aficionados.

Los Games of the Future 2026 abarcarán ocho disciplinas en dos categorías clave: deportes phygital, donde los competidores se enfrentan en rondas físicas y digitales; y esports, con algunos de los juegos más populares a nivel mundial.

En la categoría de deportes phygital, vuelven los favoritos de los fans incluyendoPhygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter y Phygital Dancing. También regresa Phygital Fighting, otro favorito donde se combina juego táctico en la consola con combate físico de alta intensidad.

Los aficionados también podrán presenciar una vez más la emocionante acción de los esports con el modo multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) tanto en el formato PC como en dispositivos móviles. Completando la alineación, la disciplina Battle Royale presentará uno de los formatos de juego más reconocidos y seguidos del mundo.

"Astana es el escenario perfecto para el siguiente capítulo de los Games of the Future. Kazajistán cuenta con una profunda cultura deportiva y una población joven y conectada digitalmente que encarna exactamente lo que representa la competición phygital. Estamos construyendo un movimiento verdaderamente global, y 2026 es un paso más para consolidar el deporte phygital como una actividad permanente en el calendario deportivo mundial", declaró John Hewitt, director Internacional de Marketing y Comunicaciones de Phygital International.

Alibek Khassenov, director de la Dirección de los Games of the Future 2026, añadió: "Kazajistán se enorgullece de albergar los Games of the Future 2026 y de dar la bienvenida a atletas y aficionados a Astana. Este evento refleja nuestro compromiso de posicionar a Kazajistán como un destino para el deporte internacional de talla mundial, y esperamos ofrecer una experiencia inolvidable a todos los asistentes".

Más allá de Astana, Phygital International ha abierto oficialmente el proceso de candidatura de ciudades anfitrionas para las ediciones de 2028, 2029 y 2030 de los Games of the Future. Las ciudades y países que cuenten con la visión, la infraestructura y el compromiso necesarios para organizar un evento phygital de primer nivel están invitados a presentar su interés antes del 1 de agosto de 2026.Para mantenerse al día con las últimas noticias sobre los Games of the Future 2026, incluyendo nuevas y emocionantes colaboraciones y la programación completa de eventos, visite el sitio web oficial. Los aficionados también pueden disfrutar de un adelanto de lo que les espera y revivir toda la acción desde Abu Dhabi en la plataforma OTT oficial: tv.gofuture.games

Notas a los editores:

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com o contacte con nosotros en: press@phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOFT):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dhabi, y los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana, Kazajistán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931499...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931500...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2745156...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/los-games-of-the-future-2026-fechas-y-disciplinas-confirmadas-para-astana-302713131.html