GEEKOM presenta el mini PC A9 Max con Ryzen AI 9 HX370 y capacidades de IA de vanguardia

TAIPEI, 21 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- GEEKOM, una empresa tecnológica de renombre mundial en el sector de la informática compacta, ha lanzado oficialmente su último mini PC insignia, GEEKOM A9 Max, que establece un nuevo punto de referencia en diseño, rendimiento, IA y conectividad en el mercado de PC de formato pequeño.

En el corazón del A9 Max se encuentra el AMD Ryzen AI 9 HX370, uno de los procesadores móviles más avanzados de AMD hasta la fecha. Basado en la vanguardista arquitectura Zen 5, el chip HX370 integra un motor de IA Ryzen dedicado y admite 80 TOPS de rendimiento total de IA, lo que permite cargas de trabajo de IA en tiempo real como la cancelación inteligente de ruido, el reconocimiento facial y la creación acelerada de contenido. Este chip supone un avance significativo en el procesamiento de IA en el dispositivo, lo que convierte al A9 Max en la opción ideal para desarrolladores, creadores y profesionales que buscan un rendimiento de IA de vanguardia sin depender de servicios en la nube.

Complementando la CPU y la NPU se encuentra la nueva Radeon 890M iGPU, que ofrece un rendimiento gráfico impresionante para juegos, renderizado 3D y edición de vídeo. Con la arquitectura RDNA 3.5, el 890M rivaliza con las GPU discretas de nivel de entrada, ofreciendo juegos fluidos de 1080p y trazado de rayos acelerado por hardware, todo dentro de un elegante chasis metálico que cabe en la palma de la mano.

El A9 Max también incluye dos ranurasPCIe4.0*4 SSD, lo que permite configurar matrices de almacenamiento ultrarrápidas para flujos de trabajo exigentes. Junto con 32 GB de RAM DDR5 SO-DIMM de doble canal, el sistema garantiza un acceso a datos ultrarrápido y capacidades multitarea, lo que lo convierte en un potente sistema para la productividad y el entretenimiento.

La conectividad es otra característica destacada. Los dos puertos USB 4 permiten transferencias de datos de alta velocidad, compatibilidad con GPU externas y salida de pantalla de hasta 8K, mientras que los dos puertos Ethernet de 2,5 Gbps y Wi-Fi 7 garantizan una latencia ultrabaja y velocidades multigigabit tanto en conexiones con cable como inalámbricas, ideal para streaming, juegos y colaboración remota.

El chasis metálico premium de este A9 Max también ofrece una resistencia excepcional a la vez que añade un toque de sofisticación a cualquier entorno, elevando el espacio de trabajo de lo común a lo extraordinario con su aura de calidad y elegancia.

Con su potente combinación de IA y potencia gráfica, el A9 Max está diseñado para gamers que requieren altas velocidades de fotogramas y creadores de contenido que necesitan aceleración de IA. Ya está disponible globalmente a través del sitio web oficial de GEEKOM y Amazon Store. Por solo 999 dólares, recibirá una unidad completamente equipada con 32 GB de RAM DDR5 ultrarrápida, un espacioso SSD PCIe Gen4 de 2 TB y soporte posventa prémium, que incluye una garantía limitada de 3 años y asistencia en línea 24/7.

