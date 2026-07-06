Generac asciende a Niccolò Borracchini a vicepresidente ejecutivo - Internacional (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

WAUKESHA, Wis., 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Generac Holdings Inc. (NYSE: GNRC), empresa líder mundial en diseño, fabricación y suministro de soluciones de tecnología energética y otros productos de energía, anunció hoy el ascenso de Niccolò Borracchini a vicepresidente ejecutivo internacional, cargo que liderará el negocio de las marcas Generac y Pramac fuera de Estados Unidos y Canadá, con efecto inmediato. En su nuevo puesto, Borracchini reportará directamente a Aaron Jagdfeld como miembro del Equipo de Liderazgo Ejecutivo.

El ascenso de Borracchini se produce tras la jubilación de Paolo Campinoti de su cargo de liderazgo ejecutivo, efectiva a partir del 1 de julio de 2026, después de más de 30 años de servicio distinguido al Grupo Pramac. Campinoti se unió a Pramac en 1993 y, más recientemente, fue vicepresidente Ejecutivo Internacional desde la adquisición de Pramac por parte de Generac en 2016, al tiempo que ejercía como consejero delegado del Grupo Pramac. Campinoti continuará apoyando el negocio brindando asesoramiento estratégico vinculado al crecimiento continuo del negocio comercial e industrial internacional de Generac.

"Paolo se unió a Pramac en 1993 y dedicó más de tres décadas a transformarla de una empresa italiana local en una marca de generación de energía reconocida mundialmente con presencia en EMEA, APAC y LATAM", dijo Aaron Jagdfeld, presidente, director general y consejero delegado de Generac. "Él fue quien forjó las relaciones comerciales y la marca internacional que definen nuestro negocio Pramac en la actualidad, y tenemos la suerte de que su experiencia siga beneficiando a Generac a medida que realiza la transición a un rol de consultoría y asesoramiento como Presidente de Desarrollo Internacional de la compañía."

Borracchini ha trabajado en Pramac desde 2015, inicialmente como director general corporativo. Tras la adquisición de Pramac por parte de Generac en 2016, desempeñó un papel fundamental en el apoyo a la integración y expansión internacional del Grupo fuera de Estados Unidos y Canadá, asumiendo una creciente responsabilidad de liderazgo en todas las funciones de soporte internacional y las áreas comerciales del negocio. Fue nombrado vicepresidente sénior internacional en 2024.

"Me siento honrado de asumir este nuevo cargo y de tener la oportunidad de consolidar la excepcional trayectoria que Paolo ha construido a lo largo de más de tres décadas", declaró Borracchini. "Espero con interés trabajar con nuestros equipos internacionales para seguir expandiendo la presencia internacional de Generac a nivel global, fortalecer nuestras relaciones con los clientes y cumplir con nuestra misión compartida de impulsar un mundo más inteligente".

Antes de incorporarse a Pramac, Borracchini trabajó en capital privado en MPVenture y posteriormente en Emisys Capital, centrándose en inversiones en empresas medianas de los sectores industrial, de consumo y de medios de comunicación. Es licenciado en Economía y Administración de Empresas y posee un máster en Gestión por la Universidad de Siena, ambos con honores (magna cum laude). Realizó un año de su programa Erasmus en la WHU – Otto Beisheim School of Management en Alemania. Desde 2024, es miembro del Consejo de Administración y vicepresidente de la Fundación ITS Energia e Ambiente en Italia.

Acerca de Generac

Generac es una empresa de soluciones energéticas integrales que permite a las personas utilizar la energía a su manera. Fundada en 1959, Generac es líder mundial en diseño, fabricación y suministro de una amplia gama de soluciones de tecnología energética. La compañía ofrece equipos de generación de energía, sistemas de almacenamiento de energía, dispositivos y soluciones de gestión energética, y otros productos energéticos para los mercados residencial, comercial, de centros de datos, telecomunicaciones, alquiler e industrial. Su amplia gama de soluciones de tecnología energética para hogares y empresas le permite cumplir su misión de impulsar un mundo más inteligente y liderar la evolución hacia soluciones energéticas más resilientes, eficientes e innovadoras.

Información prospectiva

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, así como otra información proporcionada periódicamente por Generac Holdings Inc. o sus empleados, pueden contener declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas y proyecciones actuales de Generac con respecto a la situación financiera, los resultados de las operaciones, los planes, los objetivos, el rendimiento futuro y el negocio de la Compañía. Puede identificar las declaraciones prospectivas por el hecho de que no se refieren estrictamente a hechos históricos o actuales. Estas declaraciones pueden incluir palabras como "anticipar", "estimar", "esperar", "pronosticar", "proyectar", "planificar", "pretender", "creer", "confiar", "poder", "debería", "puede tener", "probable", "futuro", "optimista" y otras palabras y términos de significado similar en relación con cualquier análisis del momento o la naturaleza del rendimiento operativo o financiero futuro u otros eventos.

Cualquiera de estas declaraciones prospectivas no es garantía de rendimiento o resultados e implica riesgos, incertidumbres (algunas de las cuales están fuera del control de la Compañía) y suposiciones. Aunque Generac cree que cualquier declaración a futuro se basa en suposiciones razonables, debe tener en cuenta que muchos factores podrían afectar los resultados financieros reales de Generac y hacer que difieran materialmente de aquellos anticipados en cualquier declaración prospectiva, incluyendo:

Frecuencia y duración de los cortes de energía que afectan la demanda de nuestros productos;

Fluctuaciones en el coste, la disponibilidad y la calidad de las materias primas, los componentes clave y la mano de obra necesarios para fabricar nuestros productos;

Nuestra dependencia de un número reducido de fabricantes subcontratados y proveedores de componentes, incluidos los proveedores de fuente única;

Cambios y volatilidad en las políticas comerciales de diversos países, que pueden resultar en aranceles nuevos o aumentados, restricciones comerciales u otras medidas comerciales desfavorables;

Nuestra capacidad para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual o defendernos con éxito contra reclamaciones de terceros por infracción;

Cambios en el gasto en bienes duraderos por parte de consumidores y empresas u otras condiciones macroeconómicas globales que afecten la demanda de nuestros productos;

Cambios en las políticas gubernamentales, en particular con respecto a incentivos fiscales, créditos fiscales o programas de subvenciones, que podrían: (i) afectar la demanda de algunos de nuestros productos; o (ii) resultar en la retirada o reducción de subvenciones previamente otorgadas a la Compañía;

Aumento de reclamaciones por responsabilidad del producto y otras responsabilidades, costes de garantía, retiros del mercado u otras reclamaciones;

Procedimientos legales, reclamaciones, multas, sanciones, evaluaciones fiscales, demandas o investigaciones gubernamentales importantes;

Nuestra capacidad para concretar nuestros programas de recompra de acciones;

Nuestra incapacidad o fracaso para adaptarnos o cumplir con los cambios actuales o futuros en las leyes, regulaciones y estándares de productos aplicables;

Nuestra capacidad para desarrollar y mejorar productos y lograr la aceptación de los clientes, incluidas nuestras ofertas para los mercados de centros de datos y tecnología energética;

Incertidumbre con respecto al crecimiento del mercado de centros de datos;

Aumento del riesgo contractual relacionado con los términos con ciertos clientes de centros de datos, incluidos los derechos de cancelación, los requisitos de entrega y la posible exposición a responsabilidades vinculadas a nuestras obligaciones de desempeño u otros daños reclamados;

Nuestra capacidad para pronosticar con precisión la demanda de nuestros productos y gestionar eficazmente los niveles de inventario en relación con dicho pronóstico;

Nuestra capacidad para mantenernos competitivos;

Nuestra dependencia de nuestra red de distribuidores;

La reacción del mercado ante cambios en los precios de venta o la combinación de productos;

La pérdida de nuestro personal directivo y empleados clave;

Interrupciones derivadas de conflictos laborales o actividades sindicales;

Nuestra capacidad para atraer y retener empleados;

Interrupciones en nuestras operaciones de fabricación;

La posibilidad de que las sinergias, eficiencias y ahorros de costes esperados de nuestras adquisiciones, desinversiones, reestructuraciones o realineamientos no se materialicen, o no se materialicen dentro del plazo previsto;

Riesgos relacionados con el abastecimiento de componentes en países extranjeros;

Cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales, de salud y seguridad;

Escrutinio de nuestras prácticas de sostenibilidad;

Regulación gubernamental de nuestros productos;

Fallos o brechas de seguridad en nuestras redes, sistemas de tecnología de la información o productos conectados;

Riesgos derivados de la inestabilidad causada por conflictos geopolíticos;

Nuestra capacidad para cumplir con nuestros pagos de deuda;

Las condiciones de nuestras líneas de crédito que podrían restringir nuestras operaciones;

Nuestra posible necesidad de capital adicional para financiar nuestro crecimiento o refinanciar nuestras líneas de crédito existentes;

Riesgos de deterioro del valor de nuestro fondo de comercio y otros activos de vida útil indefinida;

Volatilidad del precio de nuestras acciones; y

Posibles obligaciones tributarias.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, los resultados reales de Generac podrían diferir sustancialmente de los proyectados en cualquier declaración prospectiva. Un análisis detallado de estos y otros factores que pueden afectar los resultados futuros se encuentra en los documentos presentados por Generac ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), en particular en la sección de Factores de Riesgo del Informe Anual en el Formulario 10-K y en sus informes periódicos en el Formulario 10-Q. Los accionistas, los posibles inversores y otros lectores deben considerar cuidadosamente estos factores al evaluar las declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva realizada por Generac en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de su emisión. Generac no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de cualquier otra índole, salvo que la ley lo exija.

CONTACTO: CorporateCommunications@generac.com

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