Gerina se une al legendario Chico & The Gypsies para crear una nueva y electrizante versión de "Arrepentido"

La sensación del pop latino y el icónico exmiembro fundador de los Gipsy Kings se unen para un lanzamiento mundial

LAS VEGAS, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La estrella emergente del pop latino Gerina une fuerzas con los legendarios Chico & The Gypsies para ofrecer una cautivadora nueva versión de su éxito "Arrepentido", ya disponible en todo el mundo a través de Mission Records en las principales plataformas de streaming. Esta dinámica colaboración aúna la sensibilidad del pop latino contemporáneo de Gerina con la auténtica maestría flamenca que ha convertido a Chico & The Gypsies en iconos internacionales.

La asociación entre estos excepcionales artistas alcanzó su punto álgido durante una actuación con entradas agotadas en Francia el pasado mes de junio, donde Gerina subió al escenario junto a Chico & The Gypsies para ofrecer una interpretación en directo inolvidable de "Arrepentido". El ambiente electrizante y la abrumadora respuesta del público confirmaron la magia de esta colaboración.

Gerina se ha consolidado como una fuerza formidable en el pop latino, con su versión original de "Arrepentido" acumulando más de 4 millones de visitas en YouTube. Sus contagiosas canciones "Lo Que No Tienes" y "Fantasma" también han alcanzado millones de visitas, consolidando su estatus como artista a seguir en la escena musical latina. Su capacidad para fusionar los ritmos latinos tradicionales con elementos pop contemporáneos ha resonado en el público de todo el mundo.

Chico & The Gypsies, liderados por Chico Bouchikhi, cofundador de los legendarios Gipsy Kings, aportan décadas de experiencia en flamenco y reconocimiento internacional a esta colaboración. El grupo ha mantenido el espíritu auténtico del flamenco y la rumba catalana, cautivando al público mundial con sus apasionadas actuaciones y su maestría musical.

Como consumada compositora, Gerina ya ha logrado un éxito notable, con éxitos número uno en su haber y un prestigioso premio BMI a la mejor canción del año por el exitoso sencillo de Thalia. Sus habilidades como compositora han sido reconocidas a nivel mundial y ha trabajado con los mejores artistas de la industria. "Arrepentido" fue escrita por Gerina y coescrita por Tim Mitchell, renombrado guitarrista de la superestrella internacional Shakira, y producida por Adrián López.

"Arrepentido" representa más que una simple colaboración: es una celebración de la rica herencia de la música latina y su evolución en la era moderna. La fusión de la fresca perspectiva de Gerina con la tradición consagrada de Chico & The Gypsies crea algo verdaderamente especial para los fans tanto del pop latino contemporáneo como del flamenco clásico.

