El Global Energy Prize otorgado a tres científicos de China, Estados Unidos y Rusia

MONTEVIDEO, Uruguay, 9 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- El comité del Global Energy Prize International Award ha anunciado a los galardonados de la edición 2025 del Premio.

El Premio en la categoría de Energía Convencional recayó en Jinliang He, presidente del Instituto de Investigación de Ingeniería de Alta Tensión y profesor de la Universidad Tsinghua de China. "Este honor no solo reconoce mi trabajo individual, sino también el esfuerzo colectivo de grandes mentes que impulsan el suministro de energía sostenible. Ilumina una visión compartida para impulsar el suministro de energía al mundo de forma segura y eficiente. Dedico este honor a conectar la innovación con las tecnologías avanzadas para sistemas de transmisión de ultraalta tensión", declaró Jinliang He.

Por primera vez en la historia del Premio, el galardón en la categoría de Energías No Convencionales recayó en una mujer, Yu Huang, profesora y jefa de departamento de la Universidad de California en Los Ángeles (EE.UU.). Se le otorgará por sus innovaciones en el campo del desarrollo de catalizadores, que mejoran significativamente la rentabilidad, la durabilidad y el rendimiento de las pilas de combustible.

"Me siento profundamente honrada y agradecida de recibir este prestigioso premio. Mi grupo desarrolla catalizadores de diseño y trabajamos para acortar la brecha entre el descubrimiento y la implementación, convirtiendo nuevos materiales en productos para la conversión y el almacenamiento de energía. He tenido la fortuna de trabajar con un extraordinario grupo de estudiantes, posdoctorados y colaboradores. Su creatividad y pasión hacen que todo esto sea posible," dijo Yu Huang.

El científico ruso Vladislav Khomich, jefe de investigación del Instituto de Electrofísica y Energía Eléctrica de la Academia Rusa de Ciencias (RAS), ganó en la categoría de Nuevas Formas de Aplicación de la Energía. Recibirá el Premio por sus destacadas contribuciones al desarrollo, la creación y la investigación fundamental de las tecnologías de plasma y la energía pulsada.

Los nombres de los galardonados se seleccionaron de una lista de 15 científicos de 8 países. Un total de 90 candidaturas de 44 países y territorios de todo el mundo se incluyeron en el ciclo de nominaciones.

El Comité, presidido por el Premio Nobel de la Paz Rae Kwon Chung, tomó la decisión final.

"La ciencia mundial se enfrenta a desafíos globales, y no es exagerado afirmar que nuestra capacidad para resolverlos rápidamente definirá el futuro de la civilización. Los mayores desafíos incluyen la transición a tecnologías limpias para la producción, el almacenamiento y la transmisión de energía, así como la búsqueda de soluciones que puedan combatir eficazmente el cambio climático global," comentó Rae Kwon Chung.

