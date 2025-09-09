GlocalMe presenta soluciones de conectividad innovadoras y galardonadas en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 9 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- En IFA 2025, GlocalMe, la marca de conectividad global de uCloudlink Group Inc. (NASDAQ: UCL), presentó su Marco de Inclusión Digital 3-3-5, una estrategia integral diseñada para eliminar las brechas digitales más persistentes del mundo a través de innovación práctica y productos listos para el mercado.

El marco se centra en cerrar 3 brechas digitales fundamentales: las que existen entre las redes de operadores, entre usuarios locales e internacionales, y entre personas y mascotas. Se basa en 3 tecnologías innovadoras: CloudSIM, AI HyperConn y posicionamiento de precisión de 6 capas, y se ofrece a través de cinco innovadoras líneas de productos ya disponibles para consumidores de todo el mundo.

Estas líneas de productos son:

Red de mascotas, liderada por el galardonado PetPhone, el primer smartphone para mascotas, galardonado con el Premio a la Innovación IFA2025 y el premio "Lo Mejor de IFA 2025" de Yanko Design.

Red móvil personal, con eSIM Trio, la primera SIM universal para iOS y Android.

Red de viajes, con puntos de acceso de alto rendimiento, como Numen Air (el primer punto de acceso móvil 5G sin SIM del mundo), MeowGo G40 Pro (un dispositivo multiusos para viajes y vida diaria, para uso en vuelo y en casa, con acceso unificado a cuentas y que ofrece una mejor red con soluciones rentables), galardonado con el Premio a la Innovación IFA25 de SlashGear, y G50 Pro (que incorpora conectividad satelital para una cobertura integral de red aire-tierra).

Red de vida , que ofrece dispositivos multifuncionales con punto de acceso, como UniCord Pro y RoamPlug. UniCord Pro obtuvo dos premios, el Best In Show de Tusted Review y lo Mejor de IFA 2025 de Yanko Design.

Red del hogar , que incluye GuardFlex Pro (5G) para acceso a internet ininterrumpido, con aplicaciones de IoT en expansión para cámaras inteligentes, sistemas de vehículos y más.

Cada producto refleja el doble enfoque de GlocalMe en cuanto a conectividad: ofrecer 5G de alto rendimiento donde esté disponible y, al mismo tiempo, mantener una cobertura 4G inclusiva para que nadie se quede sin conexión. La tecnología AI HyperConn desempeña un papel fundamental en estos dispositivos, integrando de forma inteligente el acceso a redes satelitales, de cabina, terrestres, Wi-Fi (tanto de pago como gratuitas) y celulares (4G/5G) para crear una solución de conectividad de alto rendimiento y rentable.

"Durante más de una década, hemos convertido nuestra visión en realidad", afirmó Jeff Chen, consejero delegado de uCloudlink. "Este marco no es teórico, sino una hoja de ruta práctica para desarrollar productos que importan".

Con sus productos innovadores que ya impulsan el crecimiento en múltiples mercados multimillonarios, GlocalMe demuestra que la conectividad inclusiva no es solo una misión, sino una realidad medible.

Experimente el futuro conectado de GlocalMe en IFA 2025, stand H3.2-171, Messe Berlin, del 5 al 9 de septiembre.

Acerca de GlocalMeGlocalMe es una marca de estilo de vida digital de uCloudlink Group Inc. (NASDAQ: UCL), dedicada a reducir la brecha digital, incluida la que existe entre las personas y sus mascotas, mediante tecnología patentada y un diseño centrado en el amor. Facilita conexiones emocionales fluidas entre especies y geografías. Sus productos ofrecen internet móvil fluido y asequible en más de 200 países y regiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766515/GlocalMe_Draws_Huge_Attention_at_IFA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766518/GlocalMe_Wins_Five_Awards_at_IFA_2025.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766519/Jeff_Chen__CEO_of_uCloudLink_in_Media_Interview_at_IFA_2025.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/glocalme-presenta-soluciones-de-conectividad-innovadoras-y-galardonadas-en-ifa-2025-302551075.html