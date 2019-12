El Gobierno de Angola anuncia una licitación para la concesión y operación de la terminal multiusos del Puerto de Luanda

Publicado 18/12/2019 22:38:19 CET

- El Gobierno de Angola anuncia una licitación pública internacional para la concesión del servicio de gestión pública y la explotación de la terminal multiusos del Puerto de Luanda

LUANDA, Angola, 18 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Gobierno de Angola informó el lunes 16 de diciembre de 2019 de una licitación pública internacional para la concesión y operación de la terminal multiusos del Puerto de Luanda. Su principal objetivo será promover el desarrollo y la mejora de la eficiencia portuaria mediante la participación de operadores privados con experiencia demostrada en el sector.

Este concurso público está dirigido a empresas o asociaciones de empresas nacionales y extranjeras que tengan experiencia demostrada en la actividad en cuestión o que cumplan con los requisitos del pliego, sus especificaciones y la legislación vigente. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de marzo de 2020, de acuerdo con el programa del concurso.

Las empresas interesadas en participar en el concurso deben cumplir los siguientes requisitos:

-- Capital desembolsado por un valor equivalente de no menos de 25 millones de dólares estadounidenses (veinticinco millones de dólares estadounidenses). -- Una facturación media anual en los últimos 3 años fiscales con un valor no inferior al equivalente a 100 millones de dólares estadounidenses (cien millones de dólares estadounidenses). -- Unos activos netos de un valor no inferior al equivalente a 100 millones de dólares estadounidenses (cien millones de dólares estadounidenses). -- En el caso de una asociación de empresas, los requisitos a que se refieren los párrafos anteriores corresponderán a los respectivos indicadores ponderados conforme a la participación correspondiente a cada empresa en dicha asociación. -- Las empresas concurrentes deberán tener, directamente o a través de sus filiales, una participación no inferior al 25% en al menos 3 operaciones de concesión de terminales portuarias en los últimos 3 años, y en al menos una de estas operaciones deben tener una participación no inferior al 50%, con un movimiento anual no inferior a 250.000 TEU (doscientos cincuenta mil TEU) de media durante los últimos 3 años.

Las propuestas deberán presentarse en la sede de la Compañía Portuaria de Luanda, en días laborables de 9 de la mañana a 5 de la tarde, previa entrega en la sala de reuniones de la Administración B.

La terminal multiusos del Puerto de Luanda es una infraestructura portuaria dedicada a la operación simultánea de carga general y contenedores, cuenta con un muelle de 610 metros, un calado de 12,5 metros y una superficie de 181.070 metros cuadrados con capacidad para mover 2,6 millones de toneladas por año.

Para obtener más información sobre las solicitudes, los interesados pueden acceder a través del enlace que aparece a continuación.

www.concursos-mintrans.ao [http://www.concursos-mintrans.ao/]

info@concursos-mintrans.ao[mailto:info@concursos-mintrans.ao]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Aurora dos Santos, +244 935 698 404,info@mintrans-tenders.ao