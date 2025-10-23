(Información remitida por la empresa firmante)

El Gobierno de Jordania colabora con Replit para lanzar "Siraj", un asistente de aprendizaje basado en IA que transforma la educación

SAN FRANCSICO y PETRA, Jordania, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En una colaboración histórica entre el Gobierno de Jordania y Replit, líder mundial en la creación de software agente, el Ministerio de Educación ha lanzado la fase piloto de "Siraj", un asistente de aprendizaje impulsado por IA diseñado para transformar la educación en todo el Reino.

Desarrollado como parte de las iniciativas del Consejo Nacional de Tecnología Futura, Siraj refleja la visión de Su Alteza Real el Príncipe Heredero Al Hussein bin Abdullah II de aprovechar la inteligencia artificial para avanzar en la educación y mejorar la vida de los ciudadanos a través de la tecnología.

El ministro de Educación, S.E. el doctor Azmi Mahafzah, anunció que Siraj ofrece a estudiantes y docentes una experiencia de aprendizaje interactiva impulsada por IA generativa. El asistente proporciona respuestas precisas y adaptadas al currículo, así como recursos extraídos directamente de los libros de texto oficiales, lo que garantiza un apoyo educativo confiable y de alta calidad.

La versión piloto de Siraj fue desarrollada por Amer Abulaila, miembro del Consejo Nacional para la Tecnología del Futuro, en menos de un mes. "Desarrollar un proyecto de esta envergadura desde cero habría llevado meses de desarrollo", afirmó Amer Abulaila. "Usar Replit nos permitió prototipar e implementar el asistente de aprendizaje en una fracción de tiempo, transformando eficazmente la visión en realidad".

Durante su fase piloto, Siraj ya ha alcanzado una escala impresionante, atendiendo a más de100.000 estudiantes y docentes, con más de 600.000 interacciones registradas en la plataforma. Tras la exitosa finalización de este piloto, el Ministerio planea expandir Siraj a nivel nacional, poniéndolo a disposición de 1,6 millones de estudiantes y 90.000 docentes en las escuelas públicas de Jordania.

El doctor Mahafzah enfatizó que Siraj busca mejorar el rendimiento estudiantil mediante el aprendizaje autodirigido y el apoyo académico personalizado. "Esta iniciativa ayuda a reducir la carga de trabajo tanto para padres como para docentes, a la vez que garantiza que cada estudiante tenga acceso a herramientas de aprendizaje precisas, interactivas y atractivas", afirmó.

La interfaz intuitiva en idioma árabe de la plataforma no requiere conocimientos técnicos y funciona de manera muy similar a un motor de búsqueda conversacional, lo que hace que la tecnología de inteligencia artificial avanzada sea accesible para todos.

"Sirajes un ejemplo contundente de lo que se puede lograr cuando los gobiernos adoptan la innovación para empoderar a su población", afirmó Amjad Masad, consejero delegado de Replit. "Construido sobre la plataforma de creación de software agentic de Replit, Siraj aporta innovación puntera en IA al sistema educativo nacional de Jordania, ayudando a estudiantes y docentes a mejorar los resultados de aprendizaje. Con Replit, cualquiera puede crear y publicar aplicaciones utilizando lenguaje natural, sin necesidad de experiencia en programación".

A través de esta colaboración, Replit y el Gobierno de Jordania están impulsando conjuntamente la visión del país de una educación preparada para el futuro, empoderando a docentes y estudiantes con capacidades digitales de vanguardia y estableciendo un punto de referencia regional para el aprendizaje impulsado por IA.

