Gotion registra un crecimiento líder en la industria y fortalece su liderazgo global

HEFEI, China, 11 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Gotion cerró 2025 con una expansión global histórica, alcanzando un crecimiento récord y ascendiendo en la clasificación del sector de baterías y almacenamiento de energía, con resultados verificados por BloombergNEF (BNEF) y SNE Research. Su negocio de almacenamiento de energía obtuvo un nuevo reconocimiento global destacado al ser seleccionado consecutivamente en la Lista de Proveedores de Almacenamiento de Energía Global de Nivel 1 de BNEF para el primer trimestre de 2026. Esto demuestra la excelencia sostenida de la compañía, su sólida posición en el mercado y su sólida credibilidad en la cadena de suministro global de almacenamiento de energía, y refleja su sólida presencia de liderazgo en el panorama global de proveedores de almacenamiento de energía gracias a un rendimiento constante durante el período evaluado.

Con la tasa de crecimiento más rápida entre los 10 principales fabricantes de baterías de energía del mundo, Gotion registró un crecimiento excepcional en el sector global de baterías para vehículos eléctricos. En 2025, las instalaciones globales de baterías de energía de la compañía alcanzaron los 53,5 GWh, un aumento interanual del 82,5%. Su cuota de mercado global ascendió al 4,5%, un incremento interanual de 1,2 puntos porcentuales, marcando un récord histórico en el mercado global de baterías de energía en 2025.

Gotion ha acelerado su expansión global. Sus instalaciones de baterías de energía en el extranjero alcanzaron los 12,8 GWh, un aumento interanual del 76,3%, muy por encima de la media del mercado mundial. Con una cuota de mercado internacional del 2,8%, la compañía consolidó su posición entre las 7 principales del mundo en instalaciones en el extranjero.

Para fortalecer su capacidad de entrega global, Gotion ha establecido bases de fabricación en Europa, África, Asia-Pacífico y América, con una capacidad prevista en el extranjero superior a 100 GWh. También ha construido una red global de servicio con 99 estaciones en el extranjero, que ofrece respuesta en línea 24/7, entrega de soluciones en 4 horas y servicio in situ en 48 horas.

Más allá de la movilidad eléctrica, Gotion también se ha consolidado como líder mundial en soluciones energéticas para infraestructuras críticas: datos de ICC Sino verificaron que la compañía ocupó el primer puesto a nivel mundial en el mercado de baterías para SAI de estaciones base y centros de datos en 2025, con una cuota de mercado superior al 28%. Sus baterías para SAI ofrecen un rendimiento de descarga de alta velocidad de 6C líder en la industria y una vida útil de diseño de 15 años.

Al comenzar 2026, Gotion seguirá centrándose en el crecimiento constante y el liderazgo del mercado en sus negocios principales de baterías, aprovechando los logros históricos y los sólidos indicadores de rendimiento de 2025 para impulsar el desarrollo sostenible a largo plazo en la industria global de las nuevas energías.

