Grande Whisky Museum logra dos certificaciones Guinness World Records (1)

-Grande Whisky Museum logra la certificación Guinness World Records a la colección y botella de whisky más valiosa

El juez oficial de Guinness World Records presentará certificados en la ceremonia de premios el 25 de octubre de 2023

El Grande Whisky Museum alberga la colección más grande del mundo de whiskies raros y antiguos, con más de 7.000 botellas de whiskies finos y whiskies que ya no se producen

SINGAPUR, 25 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- El Grande Whisky Museum (TGWM) anuncia con orgullo su notable logro de dos títulos de Guinness World Record. El museo ha recibido los títulos de " Most Valuable Whisky/Whiskey Collection " valorada en 128.630.196 SGD y " Most Valuable Bottle of Whisky/Whiskey " valorada en 3.621.582 SGD. Para conmemorar este extraordinario hito, un juez oficial de Guinness World Records volará a Singapur el 25 de octubre de 2023 para presentar los certificados oficiales.

Situado en el corazón de Suntec City, el Grande Whisky Museum abarca una amplia área de 8.000 pies cuadrados, donde exhibe una colección excepcional de más de 7.000 whiskies raros y añejos. Esta colección incluye whiskies de algunas de las destilerías más antiguas y aún activas del mundo, así como algunos de destilerías cerradas, lo que convierte a TGWM en una de las colecciones privadas de whisky más grandes accesibles al público.

La colección de TGWM se encuentra detrás de puertas abovedadas de acero, lo que le da un aire de rareza e intriga. Reconocido por los entusiastas del whisky por sus juegos de edición especial dignos de subasta, el museo presenta botellas de la casa que se encuentran entre las más raras del mundo. La colección del museo se asemeja a la de una galería de arte, con botellas de vidrio soplado a mano, juegos de porcelana pintados a mano, whiskies conmemorativos en botellas de cristal de diseño, hallazgos raros de destilerías cerradas e incluso botellas firmadas por Master Blenders y la realeza. Debido a la naturaleza excepcional de estos whiskies, no se permite hacer fotografías dentro del museo.

Diseñado para ofrecer una experiencia interactiva y sensorial, TGWM ofrece visitas guiadas que llevan a los visitantes a través de un laberinto de caminos interconectados, permitiéndoles explorar las regiones productoras de whisky de Escocia, desde las Tierras Altas hasta Islay y luego hasta Japón. Los embajadores del whisky de TGWM comparten ideas e historias menos conocidas, que van desde las destilerías más antiguas y experimentadas de Escocia hasta la historia de la producción de whisky en Japón. El recorrido concluye con una colección de champán de edición limitada, proporcionando un final apropiado a la educación inmersiva sobre whisky de 45 a 60 minutos. El museo cuenta con una variedad de marcas de destilerías destacadas de cada región, con una abrumadora variedad de whiskies dentro de la bóveda. Después del recorrido, los visitantes pueden participar en una experiencia de degustación de whisky seleccionada, que incluye una selección de whiskies para probar y experimentar los diversos sabores de varias destilerías.

Ashlynn Loo, directora, atracciones, desarrollo de conceptos de entretenimiento y turismo, la Junta de Turismo de Singapur (STB) dijo: "A medida que aumentan los viajes internacionales, STB da la bienvenida a la incorporación del Grande Whisky Museum a la creciente gama de experiencias únicas de Singapur. Esperamos que el museo se convierta en un destino de visita obligada para los amantes del whisky de toda la región."

Los visitantes tienen la opción de elegir entre diferentes experiencias: Introducción a los whiskys (que incluye una experiencia de degustación de whisky) a 88 dólares singapurenses, Influence of Casks (que incluye una experiencia de degustación de whisky) a 148 dólares singapurenses y Depth of Whiskeys (que incluye una experiencia de degustación de whisky) a 198 dólares singapurenses. Estas experiencias difieren en los tipos, edades e influencias de las barricas de los whiskies seleccionados. Cada sesión de degustación, dirigida por el Embajador del Whisky de TGWM, dura entre 30 y 45 minutos y está limitada a grupos de 12 para garantizar un viaje educativo óptimo para cada visitante. Manjit Gill, director general del grupo The Whiskey Trust Group, propietario del grupo de tiendas minoristas The Grande Whisky Museum y The Whiskey Distillery en Singapur, anima a los singapurenses a apreciar los factores que han hecho de Singapur el lugar para una colección tan rara justo en su puerta y aprovechar esta oportunidad para aprender más en el museo.

Saint-Louis House y Museum Lounge

El Grande Whisky Museum también cuenta con el exclusivo salón Saint-Louis House de la región para miembros VIP y un salón del museo para el público. El bar ofrece una amplia variedad de whiskies de calidad, incluidos algunos raros que se pueden comprar como vuelos de whisky. La selección incluye whiskies mezclados y whiskies de 50 años de Escocia y Japón. Los visitantes de los salones también admirarán la belleza de los candelabros de cristal exclusivos y personalizados de Saint-Louis (parte del grupo Hermès), piezas limitadas de Chardon Potiche y otros artículos de cristal, todos hechos a mano e importados del fabricante de cristal más antiguo de Europa con raíces que se remontan a 1586. El lugar también ofrece una vista de la Fuente de la Riqueza de la Ciudad de Suntec.

TGWM lanza programa de membresía

TGWM está listo para lanzar un nuevo programa de membresía, con niveles de membresía que oscilan entre 5.000 y 100.000 dólares singapurenses por persona. Los miembros recibirán créditos de miembro para usar en la compra de bebidas o botellas de Saint-Louis House, junto con invitaciones especiales a eventos de Master Blender y oportunidades para adquirir botellas raras, incluidas las de la bóveda de TGWM, que pueden considerarse para la venta a precios de mercado. TGWM colabora regularmente con destilerías para traer maestros mezcladores de renombre de Escocia y Japón para compartir su experiencia y conocimientos con los entusiastas del whisky.

"TGWM ha sido un coleccionista serio y reconocido de whiskies raros y añejos durante más de dos décadas. Se enorgullece de mostrar su colección al mundo y ha desarrollado una reputación global como un genuino coleccionista de whisky raro. Las destilerías embotellan barricas y ediciones especiales para TGWM , y el museo exhibe botellas que rara vez se ven en otras partes del mundo", destacó Manjit Gill.

El Grande Whisky Museum está ubicado en 3 Temasek Boulevard #01-455, Tower 5, Suntec City, Singapur 038983. Está abierto de 11 am a 11 pm todos los días, incluidos los días festivos, con recorridos disponibles a las 11am, 1pm, 3pm, 5pm, 7pm, y 9pm ( último pase). El bar y los salones permanecen abiertos hasta las 11pm todos los días. Para obtener más información sobre el Grande Whisky Museum, visite www.grandewhisky.com .

Para detalles de The Grande Whisky Museum Tours and Experiences, visite https://www.grandewhisky.com/tours Para obtener información sobre el espacio para eventos no convencionales del TGWM, visite https://www.grandewhisky.com/events/private-events Para detalles sobre The Grande Whisky Museum Membership Packages, visite https://www.grandewhisky.com/membership-programme Para obtener información sobre whiskies raros seleccionados en la bóveda, consulte el Apéndice A. Para la biografía del portavoz del Grande Whisky Museum, consulte el Apéndice B.

Sitio web: www.grandewhisky.com Facebook: www.facebook.com/TheGrandeWhiskyMuseum Instagram: www.instagram.com/thegrandewhiskymuseum Hashtags oficiales: #thegrandewhiskymuseum #rarewhiskymuseum #thewhiskydistillery #grandewhisky

Descargar imágenes en alta resolución desde este enlace aquí .

Acerca del Grande Whisky Museum

El Grande Whisky Museum es la colección más grande del mundo de whiskies raros y añejos. Con una superficie aproximada de 8.000 pies cuadrados, el lugar cuenta con una bóveda de whisky única en su tipo que cuenta con más de 7.000 botellas de whiskies raros y añejos, provenientes de las destilerías más antiguas y activas del mundo, incluidas algunas destilerías cerradas.

El Grande Whisky Museum también alberga el único salón Saint-Louis House de la región para miembros VIP y un salón del museo para el público en general. Los visitantes de los salones también se deleitarán con la belleza de la mayor cantidad de instalaciones de candelabros de cristal de Saint-Louis (parte del grupo Hermès) del mundo, hechos a mano y traídes en avión desde el fabricante de cristal más antiguo de Europa, cuyas raíces se remontan a 1586. El lugar también tiene vistas a la Fuente de la Riqueza de la Ciudad de Suntec.

El Grande Whisky Museum es parte de The Whiskey Trust Group, que posee y opera The Whisky Distillery, que abarca 15 tiendas minoristas en todo Singapur.

Para más información, visite www.grandewhisky.com

