Grandes torres y puntos de referencia de todo el mundo se unen en una muestra de apoyo hacia Australia el 26 de enero

Publicado 27/01/2020 12:03:46 CET

- Grandes torres y puntos de referencia de todo el mundo se unen en una muestra mundial de apoyo hacia Australia el 26 de enero

TORONTO, 27 de enero de 2020 /CNW/ - La Torre CN, otros miembros de la Federación Mundial de Grandes Torres, y puntos de referencia de todo el mundo se unirán para sensibilizar y mostrar su apoyo a Australia mientras el país continúa su lucha contra los devastadores incendios y se recupera.

En la noche del Día Nacional de Australia, el 26 de enero, la Torre CN será uno de los muchos monumentos que se iluminará con los colores nacionales, verde y dorado. Muchos más planean unirse en este esfuerzo mediante las redes sociales y la red. Hasta la fecha, algunas las torres y puntos de referencia que han confirmado su participación son:

-- La Torre de la Televisión de Berlín (Alemania) -- Torre Busan, Jung Gu, Busan (Corea del Sur) -- La Torre Calgary, Calgary (Canadá) -- La Torre CN, Toronto (Canadá) -- La Torre Eiffel, París (Francia) -- El Edificio Empire State, Nueva York (Estados Unidos) -- Euromast, Rotterdam (Países Bajos) -- La Grande Roue, Montreal (Canadá) -- N Seoul Tower, Seúl (Corea del Sur) -- Cataratas del Niágara, Niagara Falls (Canadá/Estados Unidos) -- One Liberty, Filadelfia (Estados Unidos) -- Pavillon Bonsecours, Montreal (Canadá) -- The Reunion Tower, Dallas (Estados Unidos) -- El Edificio Royal Liver, Liverpool (Reino Unido) -- The Shard, Londres (Reino Unido) -- SkyTower, Auckland (Nueva Zelanda) -- La Torre de Tokio, Tokio (Japón) -- Toronto sign, Toronto (Canadá) -- La Torre Willis, Chicago (Estados Unidos)

"Australia se enfrenta a unos de los peores incendios que hemos visto nunca. El nivel de la crisis actual y su impacto en el medio ambiente, la gente y la fauna, nos preocupa a todos nosotros, en todo el mundo", afirmó Peter George, director de Operaciones de la Torre CN. "En estas circunstancias, pensamos que una muestra mundial de apoyo sería significativa para muchos. No solo enviaría un poderoso mensaje de apoyo a los australianos, sobre todo a aquellos en el frente, sino que esperamos que inspire al mundo a entrar en acción".

Todo aquel que quiera tomar parte puede hacer donaciones a varias organizaciones, como la Cruz Roja de Australia (www.redcross.org.au/campaigns/disaster-relief-and-recovery-d...), el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales edl Sur (https://www.rfs.nsw.gov.au/volunteer/support-your-local-brig...), o el WIRES Wildlife Rescue (https://www.wires.org.au/donate/emergency-fund).

Acerca de la Torre CNCon una altura de 553,33 metros (1815 pies, 5 pulgadas), la Torre Nacional de Canadá en una maravilla de la ingeniería, un galardonado restaurante y un destino de ocio, una de las atracciones de visita obligada de Toronto durante más de cuatro décadas. La Torre CN recibió más de 1,98 millones de visitantes el año pasado. Para obtener más información, visite www.cntower.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2702029-1&h=3695793294&u...]

Acerca de Canada Lands CompanyCanada Lands Company es una corporación autónoma federal de la Corona especializada en el desarrollo de bienes inmuebles y gestión de atracciones. Desde 1995, Canada Labs ha enriquecido a las comunidades y experiencias canadienses al aprovechar todo el potencial de las propiedades que posee y opera. Canada Labs es líder en gestión de atracciones con sus operaciones en la Torre CN y el Parque Downsview en Toronto, el Puerto Antiguo de Montreal y el Centro de Ciencia de Montreal. Canada Lands Company trata de mejorar los valores económicos, sociales y medioambientales de los canadienses. Ha producido más de 1000 millones en beneficios económicos a Canadá desde su fundación.

Para obtener más información, visite www.clc.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2702029-1&h=3928875851&u...]

Jennifer Paige, directora de Marketing y Comunicaciones de la Torre CN, 416-601-4750, jpaige@cntower.ca[mailto:jpaige@cntower.ca]

Sitio Web: www.cntower.ca/