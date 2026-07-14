GSMA: El acceso a la energía renovable es fundamental para mantener la industria móvil hacia el cero neto

El acceso a la energía renovable es fundamental para mantener la industria móvil en el camino hacia el cero neto, según un nuevo informe de GSMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Los operadores móviles redujeron las emisiones operativas en un 13 % desde 2019 a pesar de que las conexiones móviles aumentaron un 10 % y el tráfico de datos se cuadruplicó, pero se necesita un acceso más rápido a la energía limpia para acelerar el progreso.

LONDRES, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los operadores de redes móviles de todo el mundo están logrando avances significativos en la reducción de las emisiones de carbono, pero un mayor acceso a la energía renovable, especialmente en los mercados emergentes, será esencial para que la industria cumpla sus objetivos climáticos y se mantenga en el camino correcto para lograr cero emisiones netas para 2050, según el nuevo informe de la GSMA Mobile Net Zero 2026: State of the Industry on Climate Action.

El informe, que analiza datos de energía y emisiones de más de 110 operadores móviles que representan el 85 % de las conexiones móviles globales, muestra que las emisiones operativas del sector disminuyeron un 5 % solo en 2024 y un 13 % entre 2019 y 2024. Esto se logró a pesar de que las conexiones móviles aumentaron un 10 % y el tráfico de datos se cuadruplicó con creces durante el mismo período.

La energía renovable sigue siendo el principal motor de la reducción de emisiones. Los operadores compraron o generaron alrededor de 70 TWh de electricidad renovable en 2024, lo que equivale a la generación total de electricidad renovable de Indonesia. La proporción de electricidad de los operadores proveniente de fuentes renovables (además de las renovables ya presentes en la red) se ha más que duplicado desde 2019, pasando del 10 al 24 %.

John Giusti, director de Regulación de la GSMA, dijo:

"La industria móvil continúa demostrando que el crecimiento económico, la conectividad digital y la acción climática pueden ir de la mano. Los operadores están conectando a más personas, transportando más datos y apoyando las economías digitales en todo el mundo, al mismo tiempo que reducen las emisiones".

"El progreso que estamos viendo es alentador, pero es necesario hacer más. El acceso a la energía renovable sigue siendo uno de los factores más importantes que determinan la rapidez con la que los operadores pueden descarbonizarse. Los formuladores de políticas tienen un papel vital en la creación de las condiciones que permitan la inversión en infraestructura de energía limpia y aceleren la transición hacia el cero neto".

Acelerando el progreso

El informe recomienda que los gobiernos desempeñen un papel fundamental para acelerar la transición, creando entornos políticos que fomenten la inversión en energías renovables y redes eléctricas, modernizando los mercados de electricidad para mejorar el acceso de las empresas a las energías renovables y simplificando los procesos de concesión de permisos para acelerar el despliegue de energía limpia.

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