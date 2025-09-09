La GSMA pide un enfoque renovado en cerrar la brecha de uso de Internet

(Información remitida por la empresa firmante)

- La GSMA pide un enfoque renovado en cerrar la brecha de uso, ya que más de 3 mil millones de personas permanecen desconectadas a pesar de los servicios de Internet móvil disponibles.

LONDRES, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- 4.700 millones de personas, o el 58 % de la población mundial, utilizan ahora servicios de Internet móvil en sus propios dispositivos, según el informe anual Estado de la conectividad a Internet móvil de la GSMA, el organismo industrial global para el sector móvil.

Sin embargo, a pesar de que el 96 % de la población mundial vive en zonas con cobertura de internet móvil, 3.100 millones de personas aún no la utilizan. Estas personas (el 38 % de la población mundial) se encuentran dentro de lo que se conoce como la brecha de uso, con barreras ajenas a la disponibilidad de la cobertura que las mantienen desconectadas.

Otros 300 millones de personas (el 4 % de la población mundial) viven en lo que se denomina "brecha de cobertura", sin ninguna conexión a Internet móvil disponible.

Esto significa que 3.400 millones de personas en todo el mundo permanecieron sin conexión a servicios de internet móvil en 2024. La gran mayoría vive en zonas con cobertura disponible que no pueden o no quieren utilizar.

Los dispositivos móviles siguen siendo la principal, y en muchos casos la única, forma de acceder a internet para la mayoría de las personas en países de ingresos bajos y medios (PIBM), y actualmente representan el 84 % de las conexiones a internet a nivel mundial. La gran mayoría (93 %) de las personas sin conexión vive en PIBM.

En los países de ingresos bajos y medios, la asequibilidad de un dispositivo básico con acceso a Internet se ha mantenido relativamente sin cambios desde 2021 y representa el 16 % del ingreso mensual promedio, aumentando al 48 % para el 20 % más pobre.

Vivek Badrinath, director general de la GSMA, comentó: "Un dispositivo de 30 dólares podría hacer que los teléfonos sean asequibles para hasta 1.600 millones de personas que actualmente no pueden acceder a la cobertura de Internet móvil disponible".

"Para lograrlo será necesario un esfuerzo concertado y colaborativo entre la industria móvil, los fabricantes de dispositivos, los responsables políticos, las instituciones financieras y otros, pero es una responsabilidad que todos debemos asumir".

"Conectarse a internet tiene innegables beneficios socioeconómicos para las personas y las sociedades. Servicios esenciales como la atención médica, la educación y la banca se acceden ahora con mayor frecuencia en línea, y para miles de millones de personas esto significa principalmente a través del móvil".

"En el 96 % del mundo, la infraestructura para conectarse a internet a través del móvil está disponible. Eliminar las barreras restantes es esencial para garantizar que las brechas digitales existentes se reduzcan en lugar de profundizarse, y que muchas más de estos 3.100 millones de personas puedan beneficiarse de una conectividad que les cambie la vida".

