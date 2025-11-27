Gstarsoft at BIM WORLD Munich 2025 - GSTARSOFT CO., LTD./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Gstarsoft refuerza su presencia europea con Dynamic BIM World Munich y reafirma su compromiso a largo plazo con los clientes

MUNICH, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras una destacada participación en BIM World Munich 2025, Gstarsoft ha presentado su completa gama de soluciones de software industrial a un público global, destacando su enfoque estratégico en el mercado europeo. El evento, celebrado en el ICM (Centro Internacional de Congresos Messe München) los días 26 y 27 de noviembre, reunió a cerca de 8.000 profesionales del sector y contó con la participación de más de 250 expositores. El stand de Gstarsoft ha servido como centro de demostraciones en directo de sus productos, destacando la perfecta integración de sus plataformas CAD 2D, CAD 3D, BIM y en la nube, lo que despertó un gran interés entre arquitectos, ingenieros y especialistas en construcción que visitaron la exposición. Xiang Lu, consejero delegado de Gstarsoft, comentó a los periodistas: "Nuestra estrategia global se centra en ofrecer soluciones CAD/BIM compatibles y de alto rendimiento, adaptadas a las diversas necesidades del mercado, impulsando la transformación digital sostenible en todo el mundo".

Exhibiciones interactivas y productos destacados

Los visitantes del stand de Gstarsoft experimentaron de primera mano cómo la cartera de productos recientemente anunciada por la compañía ofrece una solución integral para los desafíos de diseño, colaboración y sostenibilidad:

GstarCAD 2026 : Los asistentes probaron las incomparables mejoras de rendimiento del software, incluyendo un aumento del 40 % en la velocidad de apertura y operaciones principales hasta un 20 % más rápidas. La interfaz moderna, completamente reconstruida , y las potentes API para el desarrollo de aplicaciones industriales despertaron un gran interés, mostrando una plataforma que equilibra un rendimiento de vanguardia con un ecosistema robusto y personalizable para soluciones profesionales de la industria.

: Los asistentes probaron las del software, incluyendo un aumento del 40 % en la velocidad de apertura y operaciones principales hasta un 20 % más rápidas. La , y las potentes API para el desarrollo de aplicaciones industriales despertaron un gran interés, mostrando una plataforma que equilibra un rendimiento de vanguardia con un ecosistema robusto y personalizable para soluciones profesionales de la industria. ARCHLine.XP/GstarBIM : La demostración destacó esta consolidada solución BIM europea, que lleva décadas al servicio de arquitectos y diseñadores de interiores, utilizando su eficiente y estable motor de modelado BIM propietario y compatible con los principales formatos como IFC, RVT y DWG. ARCHLine.XP/GstarBIM demostró claramente por qué es la opción de confianza para las empresas europeas que buscan flujos de trabajo BIM fiables y de alto rendimiento.

: La demostración destacó esta consolidada solución BIM europea, que lleva décadas al servicio de arquitectos y diseñadores de interiores, utilizando su eficiente y estable motor de modelado BIM propietario y compatible con los principales formatos como IFC, RVT y DWG. ARCHLine.XP/GstarBIM demostró claramente por qué es la opción de confianza para las empresas europeas que buscan flujos de trabajo BIM fiables y de alto rendimiento. GstarCAD 365: Esta plataforma nativa de la nube permitió sesiones de diseño colaborativo en vivo, que tuvieron un fuerte impacto en las empresas que gestionan proyectos transfronterizos complejos y que buscan una sincronización de datos perfecta.

En una conferencia magistral titulada "Solución integrada CAD y BIM: Impulsando flujos de trabajo de diseño energéticamente eficientes", Richard Li, consejero delegado de la unidad de negocio BIM de Gstarsoft, destacó el papel de las herramientas unificadas en el avance de la construcción sostenible. "El futuro del diseño digital reside en la fusión de la precisión CAD con la profundidad de datos de BIM para reducir los residuos y el consumo de energía", afirmó

Afirmando su compromiso con el mercado europeo

Gstarsoft reforzó su compromiso a largo plazo con Europa, una región que prevé un crecimiento de su mercado BIM de800 millones de euros en 2024 a 1.480 millones de euros en 2029 (*Fuente: informe interno de SNS den 2025). La compañía planea intensificar su inversión a través de:

Soporte Localizado: Establecer programas de formación y recursos adaptados a los estándares de diseño europeos, como el cumplimiento de las Iniciativas del Pacto Verde Europeo.

Establecer programas de formación y recursos adaptados a los estándares de diseño europeos, como el cumplimiento de las Expansión del Ecosistema: Fortalecer la colaboración con distribuidores europeos para mejorar la accesibilidad de los productos y ofrecer soporte técnico y servicios más ágiles y de alta calidad.

Fortalecer la colaboración con distribuidores europeos para mejorar la accesibilidad de los productos y ofrecer soporte técnico y servicios más ágiles y de alta calidad. Desarrollo de Talento: Ofrecer talleres y kits de herramientas gratuitos para ayudar a ingenieros y diseñadores a perfeccionar sus habilidades en colaboración en la nube y diseño basado en IA. "Nos comprometemos a apoyar el crecimiento profesional de la comunidad AEC de Europa", afirmó William Wang , Director de Ventas Internacionales de Gstarsoft. "Nuestro objetivo es dotarlos de tecnologías que conviertan sus visiones creativas en realidades viables".

Validación de la industria y alcance global

Las soluciones se han ganado la confianza de numerosos líderes de la industria en mercados globales, lo que demuestra su excepcional adaptabilidad. En la exposición, Johann Schmidt, director de proyectos de una empresa de ingeniería alemana, comentó: "La compatibilidad de la plataforma con las herramientas existentes minimiza las barreras de transición, lo que permite a nuestro equipo adoptar nuevos flujos de trabajo sin interrumpir los proyectos en curso". Esta opinión coincide con el creciente énfasis de la industria en los estándares OpenBIM y las metodologías de construcción digitalizadas.

En BIM World Munich 2025, Gstarsoft se perfila como un actor clave en la transformación digital de la industria. Al combinar un software robusto con un enfoque centrado en el cliente, la empresa está bien posicionada para apoyar la transición de Europa hacia prácticas de construcción más inteligentes y sostenibles.

Acerca de Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., fundada en 2001, es un proveedor líder de software industrial centrado en I+D. Con la misión de centrarse en el cliente, optimizando el diseño, facilitando la colaboración y generando valor sostenible, la empresa se compromete a convertirse en un proveedor de software industrial de primera clase, centrado en la innovación de productos, que ofrece una gama completa de soluciones, incluyendo CAD 2D, CAD 3D, BIM y CAD en la nube. Actualmente, los productos y servicios de Gstarsoft cubren más de 110 países, con una base global de usuarios acumulada que supera los 100 millones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833649...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gstarsoft-refuerza-su-presencia-europea-con-dynamic-bim-world-munich-302627736.html