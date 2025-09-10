GSTS obtiene un contrato para probar una plataforma de IA avanzada para mejorar los sistemas militares

(Información remitida por la empresa firmante)

- GSTS obtiene un contrato para probar operativamente una plataforma de IA avanzada para mejorar el mantenimiento predictivo de los sistemas militares

MONTRÉAL, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions (GSTS), una empresa de inteligencia artificial marítima, se complace en anunciar que ha recibido un contrato a través del programa Innovación para la Excelencia y la Seguridad de la Defensa (IDEaS) del Departamento de Defensa Nacional del Gobierno de Canadá, para seguir avanzando en su última solución, OCIANA Predictive Maintenance (OPM).

OCIANA es la plataforma de IA marítima de GSTS que procesa y correlaciona datos de buques, ambientales y operativos en tiempo real para ofrecer conocimiento global y perspectivas predictivas. Basada en la plataforma OCIANA, OPM aprovecha la IA para mejorar la predicción de fallos de equipos y sistemas, lo que permite una planificación digital proactiva del mantenimiento. Esta capacidad facilita la transformación de las prácticas de mantenimiento tradicionales al reducir las paradas imprevistas, mejorar la fiabilidad de los equipos y minimizar los costes del ciclo de vida, lo que, en última instancia, aumenta la disponibilidad operativa de los activos militares.

Gracias a este desarrollo, GSTS continúa ampliando su liderazgo en IA marítima, ofreciendo a las partes interesadas nacionales e internacionales capacidades de próxima generación que suministran ventajas operativas tangibles.

"Esta prueba de manejo traslada el OPM del laboratorio al agua y constituye un paso clave hacia su uso operativo", afirmó Richard Kolacz, consejero delegado de GSTS. "Al respaldar la evaluación del DND en condiciones reales, nuestro objetivo es demostrar que la detección temprana y una planificación más rápida pueden reducir el tiempo de inactividad no planificado. Con el tiempo, este cambio reduce un factor significativo en los costes totales del ciclo de vida, a la vez que aumenta la disponibilidad de buques y submarinos, con una clara transferencia a la guardia costera y las flotas comerciales".

Se proyecta que el mercado de mantenimiento predictivo marítimo alcance los 3.000 millones de dólares estadounidenses para 2034 (TCAC del 21,75%). El OPM está diseñado para operadores de flotas de defensa y comerciales, lo que abre oportunidades en flotas navales, de guardacostas y mercantes, con potencial de adaptación a plataformas aéreas y terrestres.

Las capacidades de IA de OCIANA combinan los datos de los sensores a bordo con el estado del mar y las condiciones meteorológicas para ofrecer un rendimiento predictivo avanzado. Para plataformas navales complejas, con miles de sistemas interdependientes y exigentes objetivos de fiabilidad y disponibilidad, OPM ofrece un potencial ahorro sustancial en costes durante su vida útil, con una mayor disponibilidad operativa y una mayor disponibilidad.

Acerca de GSTS

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) es una empresa global de inteligencia marítima que ofrece soluciones para optimizar la toma de decisiones en los sectores marítimo y logístico. Nuestras soluciones predictivas y de optimización se basan en una gama de datos operativos, ambientales, de buques y de carga para proporcionar inteligencia en tiempo real para la toma de decisiones en la cadena de suministro marítima (puertos, operadores de terminales, navieras, propietarios de materias primas, fletadores y empresas de logística) y para proporcionar una gestión de riesgos integral y proactiva a las organizaciones de seguridad nacionales e internacionales.

OCIANA es la plataforma líder de Inteligencia Artificial (IA) de GSTS. Ofrece soluciones avanzadas de análisis, predicción y optimización para la gestión integral de riesgos marítimos y la optimización de las operaciones portuarias y de transporte marítimo. La plataforma procesa, integra y depura una amplia gama de datos satelitales, operativos, oceanográficos y de sensores en tiempo real. Mediante algoritmos patentados, OCIANA optimiza la toma de decisiones y la colaboración en tiempo real para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte de personas y mercancías en todo el mundo.

