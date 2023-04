(Información remitida por la empresa firmante)

- GTChair lanza nuevos productos en CIFF Guangzhou, inspirándose en el espacio para diseñar la silla adecuada para el futuro

GUANGZHOU, China, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Chongqing Gaotian Industrial and Trade Co. Ltd. ("GTChair") presenta la nueva serie Roc-Pro, la primera silla ergonómica del mundo que utiliza la piel artificial funcional skai® Tundra de Continental, así como varias de sus series de productos emblemáticos, en la 51ª Feria Internacional del Mueble de China (Guangzhou) ("CIFF Guangzhou"), que se celebra del 28 al 31 de marzo en Guangzhou. GTChair está presente en el stand S19.2B11 del Complejo Ferial de Cantón.