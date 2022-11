GWM ORA Lightning Cat lanzado con énfasis en la seguridad

BAODING, China, 1 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 31 de octubre, GWM ORA lanzó en China un modelo eléctrico puro llamado Lightning Cat (para el mercado chino), que fue presentado en el Salón del Automóvil de París 2022 recientemente.

En el acto de presentación, Dong Yudong, consejero delegado de la marca ORA, presentó al público los aspectos más destacados del nuevo coche. También recibió el "Certificado de Desafío de Colisión" de CATARC (Centro de Investigación y Tecnología del Automóvil de China) para el Lightning Cat, emitido por Zhang Jinhuan de la Sociedad China de Ingenieros del Automóvil.

Anteriormente, el Lightning Cat fue probado por CATARC sobre el vuelco y la caída en espiral a alta velocidad. La prueba se realizó en un lugar autorizado por CATARC. Antes de comenzar, se desactivaron todas las funciones de conducción asistida inteligente del modelo. A continuación, fue manejado por un robot para correr a 60 km/h hacia el puente en espiral de un solo lado y provocó un gran choque que hizo que el coche rodara 540º y cayera al foso. La caída máxima en la prueba fue de más de 6 metros.

Después de la prueba, el compartimento de los ocupantes del modelo se mantuvo bien y proporcionó suficiente espacio para que los pasajeros sobrevivieran a un accidente. La estructura del interior del paquete de baterías está intacta y no se observó ninguna fuga de electrolito ni combustión espontánea tras 24 horas en reposo.

ORA Lightning Cat adopta una estructura de coche tipo jaula. Su carrocería está hecha de acero de alta resistencia. Para los pilares A/B del modelo se ha adoptado el avanzado acero estampado en caliente con una resistencia máxima de 2.000 MPa. Todo ello puede garantizar la seguridad del vehículo y de los ocupantes en caso de choque.

La batería Worry-free del modelo también superó 4 pruebas especiales de seguridad CATARC para baterías en condiciones extremas. No se produjo ningún incendio o explosión causada por pinchazos, fuego y otras pruebas.

Varias funciones inteligentes de asistencia a la conducción, que se desactivaron en la prueba, son también aspectos destacados del ORA Lightning Cat. Está equipado con el sistema inteligente de asistencia a la conducción ORA-PILOT 3.0, que puede identificar de forma inteligente vehículos, peatones, bicicletas y otros mediante sus cámaras y radares. En caso de una distancia insegura de los obstáculos, el sistema puede emitir automáticamente una alarma y tomar medidas de emergencia para reducir el riesgo.

The design of its exterior, power system, and other attractive features were also displayed at the launch event. With a super streamlined aesthetic design, the model boasts an ultra-low drag coefficient of 0.22Cd. It is equipped with an adaptive electric rear spoiler, which automatically unfolds when the speed is above 70km/h to quickly separate the rear airflow. ORA Lightning Cat is sold in various versions on the Chinese market, including one with dual electric motors and a four-wheel-drive system, which offers a maximum power of 300kW and a maximum torque of 680N•m.

GWM ORA is expected to bring more high-quality pure electric models to global users, and provide a cleaner, safer, and smarter travel experiences.

