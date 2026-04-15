H55 selecciona a Safran para suministrar la unidad de propulsión eléctrica para el Bristell B23 Energic

(Información remitida por la empresa firmante)

SION, Suiza y TOULOUSE, Francia, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Safran Electrical & Power y H55 han firmado un acuerdo para integrar el motor eléctrico Safran ENGINeUS en el sistema de propulsión eléctrica de H55, que impulsa el avión totalmente eléctrico Bristell B23 Energic.

Esta colaboración tiene como objetivo ofrecer soluciones de propulsión eléctrica certificadas para la aviación general, dirigidas a aeronaves CS-23 / Parte 23 Nivel 1 y 2. Combina la tecnología de motor eléctrico ENGINeUS de Safran, certificada por la EASA, con las capacidades de almacenamiento de energía e integración de propulsión de H55. Dado que la certificación sigue siendo la principal barrera de entrada en la aviación eléctrica, ambas compañías han alcanzado recientemente hitos clave en la certificación EASA. Aprovechando esta experiencia combinada, la alianza acelerará la disponibilidad de soluciones de propulsión eléctrica certificadas para aeronaves de próxima generación de 2 a 6 plazas.

El programa Bristell B23 Energic sirve como plataforma de certificación inicial para la aviación general, dirigida al mercado de formación de pilotos eléctricos, que se encuentra en rápida expansión. Este mercado está impulsado por la creciente demanda de menores costes operativos y operaciones con cero emisiones.

Safran Electrical & Power proporcionará soporte tanto en la fase de prototipo como en la de producción en serie, a partir de 2027, y también ofrecerá soporte técnico especializado durante el funcionamiento.

"Nos complace que H55 haya seleccionado ENGINeUS para el sistema de propulsión de su Bristell B23 Energic. Como único motor eléctrico certificado en el mercado aeronáutico, ENGINeUS sigue marcando la pauta en la industria, ofreciendo una excelente relación potencia-peso y un rendimiento fiable y probado, a la vez que satisface plenamente las necesidades del mercado. ENGINeUS permite el desarrollo de aeronaves tanto totalmente eléctricas como híbridas, lo que lo convierte en un elemento clave para la introducción de soluciones totalmente certificadas e integradas en el mercado", declaró Agnès Pronost-Gilles, vicepresidenta ejecutiva y directora general de la División de Energía de Safran Electrical & Power.

"Esta alianza reúne a las dos empresas que más han trabajado en la aviación eléctrica certificada para aeronaves ligeras: H55, con ocho años de experiencia en el desarrollo de la única arquitectura de baterías que ha completado una campaña de pruebas de módulos supervisada por la EASA, y Safran, que ha proporcionado la familia de motores ENGINeUS como referente en propulsión eléctrica certificada para el mercado de la aviación general ligera. Al combinar el referente en almacenamiento de energía certificada con el referente en motores eléctricos certificados, se ofrece a los fabricantes de equipos originales algo que no tenían: un sistema de propulsión eléctrica completo y certificable sobre el que pueden construir una aeronave, lo que reduce el tiempo necesario para obtener aeronaves certificadas en años, no en meses", comentó Rob Solomon, consejero delegado de H55.

"Las escuelas de vuelo, desde Europa hasta Norteamérica, ya basan sus flotas en el Bristell B23, una plataforma certificada por la EASA y la FAA, disponible con diversas configuraciones de motor. La incorporación de la propulsión eléctrica certificada de H55 y Safran a esta base permite a los operadores realizar la transición a la formación en vuelo de cero emisiones con mínimas interrupciones. Misma cabina, misma red de soporte, nuevo sistema de propulsión. Es una vía práctica hacia el vuelo eléctrico", afirmó Martin Bristela, consejero delegado y cofundador de Bristell - BRM AERO.

Acerca de H55

H55 es una empresa suiza especializada en sistemas de propulsión eléctrica certificados y sistemas de almacenamiento de energía con certificación para la aviación. La empresa impulsa la aviación eléctrica a gran escala transformando celdas de litio comerciales en sistemas de almacenamiento de energía seguros para la aviación, aprobados por los reguladores, respaldados por las aseguradoras y que los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden implementar repetidamente como plataforma de propulsión certificada en diversos programas aeronáuticos. Esto se logra mediante la caracterización independiente de las celdas, un riguroso control de calidad, arquitecturas de seguridad redundantes y pruebas alineadas con los requisitos regulatorios, diseñadas para simular los peores escenarios de falla.

Fundada como legado tecnológico del programa Solar Impulse, H55 se basa en más de dos décadas de experiencia práctica en aviación eléctrica. La compañía ha diseñado, construido y operado múltiples aeronaves eléctricas y ha acumulado más de 2.000 horas de vuelo totalmente eléctrico sin incidentes relacionados con las baterías, lo que le proporciona la experiencia operativa necesaria para ejecutar programas de certificación, y no solo para cumplirlos.

H55 se beneficia de un equipo directivo sólido y experimentado que combina una amplia trayectoria en el escalamiento de empresas tecnológicas con una ejecución operativa práctica. En conjunto, estas capacidades respaldan una transición fiable desde el diseño certificado hasta la fabricación en serie repetible. El enfoque basado en plataformas de H55, en el que la evidencia de certificación se acumula en todos los programas, reduce el riesgo de adopción y facilita el despliegue eficiente en términos de capital de aeronaves eléctricas e híbridas.

Acerca de SAFRAN

Safran es un grupo internacional de alta tecnología que opera en los mercados de aviación (propulsión, equipamiento e interiores), defensa y espacio. Su objetivo principal es contribuir a un mundo más seguro y sostenible, donde el transporte aéreo sea más ecológico, cómodo y accesible. Safran tiene presencia global, con más de 110.000 empleados e ingresos de 31.300 millones de euros en 2025, y ostenta, en solitario o en colaboración, posiciones de liderazgo global o regional en sus mercados principales.

Safran cotiza en la bolsa de valores Euronext París y forma parte de los índices CAC 40 y Euro Stoxx 50.

Safran Electrical & Power es uno de los líderes mundiales en sistemas eléctricos aeronáuticos. La compañía cuenta con amplia experiencia en toda la cadena eléctrica a bordo: sistemas de generación, distribución, convertidores, motores, baterías, cableado, componentes y equipos de ventilación. Tiene más de 15.500 empleados en 13 países.

Acerca de Bristell

Fundada en 2009 por Milan y Martin Bristela, Bristell by BRM AERO es un fabricante checo de aeronaves especializado en aviones ligeros deportivos y de aviación general. Con una completa planta de fabricación propia en Kunovice, la compañía produce más de 110 aeronaves al año y las distribuye a través de más de 30 concesionarios autorizados en todo el mundo. El catálogo de Bristell incluye aeronaves con certificación FAA y EASA, así como aeronaves MOSAIC, reconocidas por su moderna aviónica Garmin, su eficiente rendimiento y su fuerte enfoque en la seguridad, con características como fuselajes totalmente metálicos y sistemas de paracaídas balísticos BRS opcionales.

Contactos de prensa

Safran: Mélodie Susini - melodie.susini@safrangroup.com - +33 (0)6 42 81 99 04

H55: Axelle Krummenacher - axelle.krummenacher@h55.ch - +41 79 464 2260

Bristell - BRM AERO: Marek Šoth - marek.soth@bristell.com - +420 601 552 553

press@h55.ch

www.h55.ch

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954797... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2952062...

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