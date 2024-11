Hans Niemann vs. You: El Equipo Mundial se une con la IA para desafiar al Gran Maestro en la Web Summit 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Un desafío histórico de ajedrez en el que los participantes de todo el mundo podrán competir en línea contra la estrella emergente del ajedrez Hans Niemann en chess.it.com el 13 de noviembre de 2024.

LISBOA, Portugal, 12 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El mundo del ajedrez será testigo de un evento innovador, "Hans Niemann vs. You", en el que participantes de todo el mundo unirán fuerzas con un sistema de asesoramiento de IA para enfrentarse al gran maestro Hans Niemann. Este desafío extraordinario, un proyecto de it.com Domains en asociación con World Chess y Web Summit, se desarrollará el 13 de noviembre de 2024 a las 12:15 p PM GMT/13:15 PM CET en Web Summit 2024 en Lisboa. Abierto a todos en línea (no es necesario registrarse ni tener conocimientos de ajedrez), el encuentro revive la emoción del clásico enfrentamiento entre el intelecto y la estrategia.

Inspirándose en los históricos encuentros de Garry Kasparov contra el mundo en 1999, donde más de 50.000 participantes participaron en una partida en MSN Gaming Zone, y su legendaria derrota ante Deep Blue de IBM en 1997 (la primera vez que una computadora derrotó a un campeón mundial reinante), este evento destaca el potencial de la estrategia colaborativa y las capacidades en evolución de la inteligencia artificial en el ajedrez. El récord actual de mayor número de participantes en una partida de ajedrez lo tiene Viswanathan Anand, quien derrotó a más de 60.000 oponentes.

Como Andrey Insarov, consejero delegado de it.com Domains, explicó, "Estamos aquí para cambiar las cosas, ya sea en el mundo de los dominios o en el tablero de ajedrez. Asociarnos con Hans Niemann parecía una opción natural para proporcionar algo desafiante e inesperado tanto a los aficionados de la tecnología como al ajedrez. Además, queríamos dar a la gente la oportunidad de ser parte de algo monumental y desafiar personalmente a un Gran Maestro con la ayuda de la tecnología".

Cualquiera que desee ser parte de este evento histórico puede unirse al Equipo Mundial para jugar el juego en línea en tiempo real desde sus propios dispositivos. El sistema de asesoramiento de IA, diseñado por it.com Domains y basado en el motor de IA Stockfish, presentará a los participantes tres opciones para cada movimiento que emulan diferentes niveles de juego: Gran Maestro, Avanzado y Amateur. Los participantes no sabrán qué movimiento corresponde a qué nivel. Con 30 segundos para emitir votos, la opción más popular se convertirá en el movimiento oficial del Equipo Mundial. La distribución de votos en tiempo real se mostrará en el sitio web. Hans Niemann, a su vez, tendrá 5 minutos en total para hacer sus movimientos.

"Me encanta que it.com Domains, un innovador de la industria de los dominios, y Hans Niemann, un disruptor del status quo del ajedrez, presenten el ajedrez a la comunidad tecnológica. Creemos que el ajedrez es un hábitat natural para la comunidad tecnológica y estamos felices de ser parte de este evento y de las amistades que surgirán de él", dijo Ilya Merenzon, consejero delegado de World Chess.

"Web Summit está encantado de organizar un evento que celebra tanto las complejidades del ajedrez como la emoción de la participación compartida", dijo Laura O'Neill, vicepresidenta sénior de ponentes y medios de Web Summit. "Para los entusiastas de la tecnología y aquellos cautivados por la estrategia, 'Hans Niemann vs. You' será un momento memorable del encuentro de este año".

Con tan solo 21 años, Niemann ya ha ascendido a las filas de élite, conocido por su estilo competitivo y dinámico. Ha logrado avances significativos en su carrera con actuaciones notables en torneos prestigiosos como la Copa Sinquefield y ganando el Campeonato de Ajedrez de EE.UU. en la categoría Sub-20.

Como disruptor en el mercado de dominios, it.com Domains ha reavivado el interés en los dominios de tercer nivel, ofreciendo a las marcas y a las personas identidades creativas en el espacio digital. Esta asociación con Web Summit y World Chess marca su última incursión en colaboraciones de alto perfil que superan los límites. Con un verdadero espíritu de inclusión, it.com Domains invita a participantes de cualquier origen a unirse a este duelo moderno, que une a aficionados, profesionales de la tecnología y novatos por igual.

El 13 de noviembre, únase a esta oportunidad única de ser parte de la historia del ajedrez mientras la tecnología se encuentra con la tradición en un desafío contra el Gran Maestro Hans Niemann en chess.it.com .

Vea el vídeo del anuncio del proyecto aquí.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2JNFsFAL...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2552905...

