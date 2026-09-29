HCLSoftware adquirirá Robotiq.ai, reforzando la automatización con agentes a nivel empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición incorpora capacidades de RPA empresarial a HCL UnO Agentic, fortaleciendo la orquestación integral entre agentes de IA y aplicaciones empresariales.

SANTA CLARA, Calif., 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), la división de software de HCLTech, anunció hoy su intención de adquirir Robotiq.ai, proveedor de una plataforma de automatización robótica de procesos (RPA) empresarial con sede en Zagreb, Croacia.

HCLSoftware observa una creciente demanda empresarial de sistemas de IA que no solo razonen, sino que también ejecuten tareas de manera fiable en entornos empresariales complejos. Robotiq.ai aporta capacidades de RPA de nivel empresarial que permiten a los flujos de trabajo impulsados por IA automatizar tareas en aplicaciones donde las API no están disponibles o resultan insuficientes, ampliando así las capacidades de orquestación de HCL UnO Agentic desde la toma de decisiones hasta la ejecución.

La plataforma RPA de Robotiq.ai es utilizada por grandes bancos, grupos aseguradores y proveedores de telecomunicaciones; cuenta con seguridad certificada según normas ISO, registros de auditoría y opciones de despliegue flexibles, lo que la convierte en una solución fiable y segura.

"Las empresas están yendo más allá de la experimentación con IA para avanzar hacia una automatización a escala de producción que sea segura, esté gobernada y sea fiable", afirmó Kalyan Kumar, presidente de HCLSoftware. "Robotiq.ai fortalece HCL UnO Agentic al combinar la orquestación con una ejecución de nivel empresarial, ayudando a los clientes a desplegar y escalar con confianza la IA de agentes en todas sus operaciones".

"Fundamos Robotiq.ai basándonos en una premisa sencilla: la automatización debe ser útil, rápida de implementar y fiable en entornos de producción", afirmó Darko Jovišić, consejero delegado y cofundador de Robotiq.ai. "Unirnos a HCLSoftware aporta a nuestra tecnología el alcance empresarial, la capacidad de escala y la plataforma necesarios. Junto con HCLSoftware, los clientes obtienen una automatización que trasciende la tarea individual para integrarse en un proceso orquestado y bajo gobernanza en toda la organización".

Se prevé que la adquisición se cierre en noviembre de 2026.

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