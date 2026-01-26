HCLTech reconocido como el ganador del 'Premio a la Innovación' de los Premios a Proveedores Ericsson 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

NOIDA, India y LONDRES, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), empresa líder mundial en tecnología, anunció hoy que Ericsson la ha reconocido como ganadora del Premio a la Innovación en los Premios a Proveedores Ericsson 2025. El premio reconoce la contribución de HCLTech a la mejora de la eficiencia operativa de Ericsson mediante capacidades basadas en IA y automatización.

HCLTech fue seleccionada del ecosistema de proveedores de Ericsson por su apoyo en la transición de Ericsson hacia operaciones sin intervención. A través de una colaboración plurianual centrada en IA, automatización y migración a la nube, las empresas han trabajado juntas para mejorar la estabilidad operativa y la escalabilidad. Los aspectos clave de esta colaboración incluyen el soporte a entornos de usuario a nivel mundial y la gestión de infraestructuras y aplicaciones críticas para impulsar la eficiencia.

Apoorv Iyer, director de Práctica GenAI/IA en HCLTech, afirmó: "En HCLTech, estamos redefiniendo el liderazgo en IA impulsando la innovación integral, desde el silicio hasta la nube, ofreciendo soluciones escalables y fomentando ecosistemas responsables. Nuestra visión va más allá de la adopción de IA; nuestro objetivo es transformar las industrias con escalabilidad, velocidad e impacto medible. Ser reconocidos como ganadores de los Premios a la Innovación de los Premios a Proveedores Ericsson 2025 reafirma nuestro compromiso con la creación de valor. Agradecemos sinceramente a la dirección de Ericsson por este reconocimiento y esperamos profundizar nuestra colaboración a medida que Ericsson continúa liderando los avances tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones".

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226.300 empleados en 60 países. Ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, brindando soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en diciembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com .

