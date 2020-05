"Heal the World With Love and Music" anuncia su debut el 21 de septiembre de 2021 (2)

ACERCA DE HEAL THE WORLD WITH LOVE AND MUSIC"Heal the World With Love and Music" será el show mundial de captación de fondos para investigación médica de cara a llevar a cabo la lucha contra el nuevo coronavirus, que se presentará en tres ciudades internacionales, incluyendo Verona, Italia; Pekín, China y la ciudad de Nueva York el martes 21 de septiembre de 2021. Creada por medio del productor ejecutivo, Tony Renis, Gianmarco Mazzi, Julius Nasso, Boban Zlatkovic y Gianluca Curti, y contando con un equipo de producción revolucionario, Heal the World With Love and Music se ha asociado con Charity Brands Inc., una firma de patrocinio mundial que ha conseguido más de 12.000 millones de dólares para asociaciones entre organizaciones sin ánimo de lucro y corporaciones para lanzar este evento internacional, y que cuenta con sede en Nueva York y es propiedad de Stephen Adler.

ACERCA DE CHARITY BRANDSCharity Brands se fundó hace 35 años por medio del veterano Stephen Adler, siendo la firma líder mundial en el marketing de causas y en la industria de las donaciones caritativas. Desde su creación, Charity Brands ha conseguido más de 12.000 millones de dólares para organizaciones sin ánimo de lucro por medio de la creación de campañas de marketing para la causa para compañías incluidas en F500 y su alineación con los beneficios sin ánimo de lucro. Charity Brands ha estado implicada en algunas de las mayores campañas de marketing de la causa de nivel mundial, incluyendo The (RED) Campaign con Bono, Drive for the Cure con BMW, Pepsi Refresh Project y The Pharmaceutical Roundtable para la American Heart Association.

