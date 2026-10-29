HelpMeSee presenta una nueva hoja de ruta para erradicar la ceguera por cataratas para el año 2045 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva hoja de ruta analiza los requisitos necesarios para establecer una atención sostenible frente a las cataratas y hace un llamamiento a la colaboración en toda la comunidad mundial de salud ocular.

JERSEY CITY, N.J., 29 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- HelpMeSee ha lanzado The Pathway to Eliminating Preventable Cataract Blindness by 2045, esbozando los elementos interconectados necesarios para establecer una atención sostenible de las cataratas y abogando por la colaboración en toda la comunidad mundial de salud ocular.

Esta hoja de ruta se presenta en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Salud Ocular, que tendrá lugar el 2 de noviembre en St. John's, Antigua y Barbuda, bajo la coordinación de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB). Esta cumbre de alto nivel reunirá a líderes gubernamentales, principalmente de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones financiadoras y representantes del sector privado, con el fin de impulsar compromisos y acciones frente a la pérdida de visión evitable.

La ceguera causada por cataratas es tratable; sin embargo, millones de personas siguen viviendo con ceguera o discapacidad visual debido a las cataratas, ya que el acceso a una atención quirúrgica de calidad no está garantizado en todo el mundo. La hoja de ruta, respaldada por la organización HelpMeSee, plantea que, para eliminar esta carga, es necesario ir más allá de una intervención aislada y fortalecer todo el sistema que conecta las necesidades no cubiertas con una atención sostenible y de calidad.

"¿Qué sucede después de identificar a un paciente que requiere una cirugía de cataratas? Es necesario contar con un profesional cualificado con las competencias necesarias para tratar a dicho paciente, un sistema sanitario que le permita ofrecer una atención de calidad y una vía de acceso para que los pacientes puedan recibir estos servicios. Desarrollar esta capacidad exige la colaboración de organizaciones con distintas aptitudes. Precisamente, queremos que esta hoja de ruta fomente el diálogo sobre este aspecto", afirmó Doug May, consejero delegado y presidente de HelpMeSee.

De las necesidades no cubiertas a una atención sostenible para las cataratas

The Pathway to Eliminating Preventable Cataract Blindness by 2045 Identifica una serie de requisitos interconectados para lograr un progreso sostenible: identificar las necesidades no cubiertas en materia de cataratas; formar un personal quirúrgico cualificado y distribuido de manera adecuada; ampliar la capacidad de formación de alta calidad; desarrollar y demostrar la competencia quirúrgica; facilitar la transición hacia la realización de cirugías reales; establecer una capacidad quirúrgica local sostenible; conectar a los pacientes con una atención de calidad, accesible y asequible; y, en última instancia, aumentar la cobertura efectiva y reducir la ceguera por cataratas no tratadas.

El marco también reconoce que el progreso depende de condiciones más amplias, tales como la infraestructura del sistema sanitario, el equipamiento, la financiación, la regulación, la mentoría, el acceso de los pacientes, la medición, la garantía de calidad y la colaboración.

Ninguna organización por sí sola controla todos estos factores

Para HelpMeSee, una de las limitaciones más críticas es la disponibilidad de profesionales quirúrgicos debidamente capacitados. La organización colabora con diversos socios para ampliar el acceso a una formación en cirugía de cataratas basada en competencias y dirigida por instructores que emplea simulación de alta fidelidad, planes de estudio estandarizados, aprendizaje en línea, así como sistemas de evaluación y gestión de la formación.

La simulación permite a los estudiantes desarrollar, de manera reiterada, habilidades quirúrgicas transferibles en un entorno controlado, sin necesidad de intervenir a un paciente. HelpMeSee concibe la formación basada en la simulación como un medio para fortalecer, ampliar y acelerar un segmento clave del desarrollo del personal quirúrgico, y no como un sustituto, preparando al estudiante para una transición fluida hacia la cirugía en pacientes reales bajo supervisión.

Una invitación a colaborar

Esta iniciativa constituye también una invitación a organizaciones que puedan aportar diversas capacidades a este esfuerzo global de mayor envergadura.

HelpMeSee busca establecer un diálogo con gobiernos y ministerios de salud, hospitales y sistemas sanitarios, universidades e instituciones de formación, organizaciones dedicadas a la salud ocular, ONG, entidades financiadoras, empresas de tecnología e innovación, y socios clínicos interesados en fortalecer la capacidad quirúrgica sostenible para el tratamiento de las cataratas.

Una posible colaboración podría incluir la ampliación de la capacidad de formación en cirugía de cataratas, el fortalecimiento del desarrollo de los recursos humanos a nivel nacional o institucional, el apoyo a vías de acceso a experiencias clínicas supervisadas, la inversión en infraestructuras de formación sostenibles, el avance en tecnologías para la educación quirúrgica o la integración del desarrollo de los recursos humanos en programas más amplios de salud ocular.

"HelpMeSee tiene un papel importante que desempeñar, pero no somos más que una parte de un ecosistema mucho más amplio. Nuestro objetivo es identificar los puntos en los que nuestras capacidades coinciden con las de gobiernos, instituciones, financiadores, socios tecnológicos y otras organizaciones dedicadas a la salud ocular, para que, juntos, podamos crear una capacidad sostenible allí donde más se necesita", afirmó Thomas Myhren, director de Desarrollo de Negocio e Incidencia en HelpMeSee.

La hoja de ruta tiene como propósito iniciar, más que concluir, la conversación. HelpMeSee planea dar continuidad a este marco inicial con nuevos análisis y propuestas en 2027, examinando los datos, las métricas, las acciones y los hitos necesarios para medir el progreso hacia el objetivo a largo plazo.

Ninguna organización por sí sola constituye la hoja de ruta. Esta es, más bien, el resultado de lo que la comunidad mundial de salud ocular construye de manera conjunta.

Las organizaciones y los delegados interesados en explorar la Hoja de Ruta 2045, descargar el documento de análisis o analizar posibles colaboraciones con HelpMeSee pueden visitar: helpmesee.org/pathway2045

O contacte con: Thomas C. MyhrenDirector de Desarrollo de Negocios y Defensa de Intereses partnerships@helpmesee.org

Acerca de HelpMeSee

En un mundo donde 100 millones de personas son ciegas o padecen discapacidad visual debido a las cataratas, HelpMeSee, una organización sin ánimo de lucro clasificada IRS 501(c)(3), tiene la misión global de erradicar la ceguera por cataratas mediante la formación en la técnica de cirugía de cataratas por incisión manual pequeña (MSICS). Este procedimiento, de alta calidad y muy bajo coste, ofrece resultados exitosos a una fracción del precio de otras alternativas. El sistema de formación en MSICS de HelpMeSee incluye simulación de realidad virtual de alta fidelidad con retroalimentación háptica realista, materiales didácticos avanzados para el desarrollo de competencias, sistemas de gestión del aprendizaje y herramientas de aprendizaje electrónico.

HelpMeSee fue fundada por Al y Jim Ueltschi, quienes concibieron el sistema de formación en MSICS incorporando muchos de los métodos y técnicas utilizados con éxito en la formación de pilotos comerciales. Al Ueltschi fue cofundador de Orbis International, organización que presidió durante 35 años, y fundó FlightSafety International, la empresa líder a nivel mundial en formación aeronáutica. Al Ueltschi fue una figura emblemática en la industria de la aviación y dedicó sus esfuerzos a erradicar la ceguera prevenible en el mundo en desarrollo. HelpMeSee promueve la formación en la técnica MSICS, un método de alta calidad y muy bajo coste, para garantizar que todas las comunidades tengan acceso a tratamientos asequibles que permitan recuperar la visión. Con más de 40 simuladores y 19 centros de formación en todo el mundo, HelpMeSee colabora con gobiernos, universidades e innovadores para combatir la crisis mundial de ceguera por cataratas. Para obtener más información, visite http://www.helpmesee.org.

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