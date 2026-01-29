Hexnode marca su paso a la seguridad de endpoints con Hexnode XDR

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO,, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode , la división de software empresarial de Mitsogo, lanzó Hexnode XDR , su plataforma extendida de detección y respuesta, diseñada para hacer que la seguridad de nivel empresarial sea accesible para todos los equipos de TI.

Hexnode XDR establece las bases para una plataforma consolidada donde convergen la detección, la investigación y la respuesta.

Seguridad simplificada para administradores de TI

El panel limpio y estructurado de Hexnode XDR unifica puntos finales, alertas y vulnerabilidades en una sola vista, simplificando la forma en que los equipos de TI evalúan y responden a las amenazas.

Las características clave incluyen:

Visibilidad unificada de incidentes: Descripción general en tiempo real de amenazas, alertas y dispositivos vulnerables para una evaluación rápida de la postura de seguridad.

Descripción general en tiempo real de amenazas, alertas y dispositivos vulnerables para una evaluación rápida de la postura de seguridad. Correlación automatizada: Recopila y analiza señales entre endpoints para descubrir actividad maliciosa, respaldada por niveles de gravedad y registros del ciclo de vida de las amenazas.

Recopila y analiza señales entre endpoints para descubrir actividad maliciosa, respaldada por niveles de gravedad y registros del ciclo de vida de las amenazas. Alertas contextualizadas: Alertas enriquecidas con información sobre dispositivos y políticas para decisiones de respuesta enfocadas.

Alertas enriquecidas con información sobre dispositivos y políticas para decisiones de respuesta enfocadas. Corrección con un solo clic: Acciones de contención instantáneas, que incluyen eliminar procesos, eliminar archivos o aislar dispositivos.

Acciones de contención instantáneas, que incluyen eliminar procesos, eliminar archivos o aislar dispositivos. Registro de auditoría completo: Registros que se pueden buscar y exportar de todos los eventos del sistema, preservando la trazabilidad completa para un análisis y cumplimiento eficientes.

Seguridad unificada y gestión de endpoints bajo un solo ecosistema

Hexnode XDR se integra perfectamente con Hexnode UEM, creando un único entorno conectado para la gestión y seguridad de endpoints. Este enfoque unificado reduce la dispersión de herramientas y acorta el tiempo de respuesta.

Aspectos destacados de la integración:

Configuración sencilla: amplía la protección de los entornos existentes de Unified Endpoint Management (UEM) con una configuración mínima.

amplía la protección de los entornos existentes de Unified Endpoint Management (UEM) con una configuración mínima. Control centralizado: administra dispositivos, supervisa amenazas y aplica políticas desde una interfaz intuitiva.

administra dispositivos, supervisa amenazas y aplica políticas desde una interfaz intuitiva. Bucle de retroalimentación en tiempo real: la información XDR fluye directamente a Hexnode UEM para una visibilidad consistente de los dispositivos y la seguridad.

la información XDR fluye directamente a Hexnode UEM para una visibilidad consistente de los dispositivos y la seguridad. Flujos de trabajo familiares: construidos sobre los mismos principios de diseño que Hexnode UEM para garantizar una adopción rápida.

construidos sobre los mismos principios de diseño que Hexnode UEM para garantizar una adopción rápida. Escalabilidad preparada para el futuro: escala con el crecimiento de la fuerza laboral, la adopción de la nube y modelos de trabajo híbridos.

Creado para el futuro

Hexnode XDR pronto se expandirá para admitir macOS, Linux y dispositivos móviles.

Las actualizaciones futuras incluyen compatibilidad con UEM de terceros y la introducción de Hexnode Genie AI para la resolución de problemas guiada. Además, la plataforma introducirá remediación automatizada de amenazas, información sobre vulnerabilidades de aplicaciones y asignación de técnicos inteligentes para acelerar aún más la contención.

Acerca de Hexnode

Hexnode, la división de software empresarial de Mitsogo , es un proveedor líder de soluciones endpoint que agilizan la gestión y la seguridad. Hexnode UEM proporciona una gestión de terminales potente, autónoma y basada en IA, mientras que Hexnode XDR presenta detección y respuesta proactivas a amenazas. Hexnode, que empodera a empresas en más de 130 países, continúa construyendo un ecosistema perfecto de herramientas conectadas.

