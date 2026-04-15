HIKMICRO refuerza su estrategia de instrumentación con el medidor de nivel por radar de la serie LRG10

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 15 de abril de 2026/PRNewswire/ -- La presentación del medidor de nivel por radar de la serie LRG10, producto estrella de HIKMICRO, está impulsando la expansión de la compañía en el mercado global de instrumentación. Este instrumento de alto rendimiento ofrece mediciones de nivel precisas y estables, beneficiando a sectores exigentes como la gestión del agua, la industria alimentaria y de bebidas, la petroquímica, las ciencias biológicas, la química y la medicina. Los visitantes de la feria Hannover Messe 2026 en Alemania (del 20 al 24 de abril) podrán conocer la nueva serie LRG10 en el stand G84 (pabellón 27).

Medición de precisión. Rendimiento inteligente

Tras la entrada de HIKMICRO en el sector de la instrumentación en 2025 con sus caudalímetros Coriolis y ultrasónicos de alta precisión, la compañía ha alcanzado rápidamente reconocimiento internacional al abordar desafíos reales. La nueva serie LRG10 se basa en este éxito, consolidando a la empresa como un proveedor fiable y de probada trayectoria en instrumentos de medición de grado industrial.

El núcleo del LRG10 reside en su avanzada tecnología de radar FMCW de 80 GHz, que ofrece mediciones de alta resolución con un pequeño ángulo de haz de 3° y una precisión de hasta 2 mm. En comparación con los sistemas de radar convencionales, la serie LRG10 proporciona una detección más precisa y una claridad de señal significativamente mejorada, lo que garantiza mediciones consistentes.

Con un alcance máximo de 120 m, el dispositivo permite la monitorización continua del nivel de líquidos, lodos y materiales granulares (sólidos a granel) en aplicaciones que abarcan desde depósitos individuales hasta grandes almacenes y embalses. Es importante destacar que HIKMICRO ha diseñado el instrumento para garantizar su fiabilidad en escenarios complejos. La combinación de la supresión de falsos ecos basada en IA y el blindaje inteligente contra interferencias permite un rendimiento estable en entornos con polvo, vapor, agitación o gases volátiles.

Diseñado para un rendimiento práctico

El dispositivo se adapta a diversos requisitos operativos. Sus múltiples configuraciones de antena y opciones de montaje permiten su uso en una amplia gama de recipientes y condiciones de proceso, incluyendo entornos de alta temperatura y alta presión. Un algoritmo de autoaprendizaje optimiza continuamente el rendimiento en función de datos en tiempo real, mejorando la adaptabilidad sin necesidad de recalibración manual.

Los tiempos de respuesta inferiores a un segundo hacen que la serie LRG10 sea ideal para procesos rápidos como los reactores, mientras que su bajo consumo energético garantiza una fácil integración en la infraestructura existente. La configuración mediante Bluetooth y la capacidad de configuración remota reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios durante la instalación y la puesta en marcha.

Impulsando el desarrollo de la instrumentación

La llegada del LRG10 contribuye a mantener el sólido impulso inicial para la cartera de instrumentación de HIKMICRO. En cuestión de meses, la compañía ha implementado con éxito su instrumentación en numerosas aplicaciones exigentes, desde la medición precisa de flujo en la producción de alimentos hasta el monitoreo de la presión del aire y el vapor en la generación de energía. Los clientes reportan constantemente un funcionamiento estable, alta precisión y un rendimiento fiable.

Este historial es importante. Refleja un enfoque que utiliza el diseño interno de chips, el desarrollo de algoritmos clave y la fabricación a gran escala, lo que da como resultado tecnología avanzada y de alta calidad a un precio más accesible.

"Nuestra estrategia consiste en hacer que la instrumentación de alto rendimiento sea más accesible sin comprometer la calidad", afirmó Stefan Li, director de mercado internacional de HIKMICRO. "Gracias a nuestra experiencia, los instrumentos de medición de HIKMICRO resuelven problemas industriales reales, al tiempo que impulsan la transición del sector hacia operaciones digitalizadas y basadas en datos".

Una plataforma industrial unificada

La serie LRG10 forma parte de la plataforma industrial integral de HIKMICRO, que combina control de producción, mantenimiento predictivo y seguridad en una única solución asequible. La integración de instrumentación con capacidades consolidadas en termografía y detección acústica permite a los clientes monitorizar procesos, detectar fallos de forma temprana y optimizar el rendimiento mediante un ecosistema totalmente integrado.

Con el LRG10, HIKMICRO continúa consolidando su credibilidad en el sector de la instrumentación, demostrando tanto su capacidad técnica como un claro compromiso para superar los desafíos de sus clientes. Para más información, visite www.hikmicrotech.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2955758/HIKMICRO_LRG10_Radar_Level_Meter.jpg

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