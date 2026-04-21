(Información remitida por la empresa firmante)

-Hisense da inicio a la cuenta atrás para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presentando entretenimiento doméstico de última generación y soluciones para la vida inteligente

QINGDAO, China, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, pone en marcha hoy la cuenta atrás de 50 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el lanzamiento de su campaña global. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez —tras su primera colaboración con la FIFA en 2018 y su renovación en 2022—, Hisense aprovecha una vez más el mayor escenario deportivo del mundo para destacar una nueva generación de productos estrella diseñados para mejorar la forma en que los aficionados ven, viven y se conectan.

Avances en RGB MiniLED para una experiencia de partido inigualable

En el centro de la gama de Hisense para la Copa del Mundo se encuentra su última innovación en pantallas: RGB MiniLED, liderada por la serie insignia UR9, junto con la experiencia de usuario premium. Gracias a un sistema de retroiluminación RGB MiniLED y al procesador Hi-View AI Engine RGB, la serie UR9 logra una cobertura de color del 100% del estándar BT.2020 con una precisión y viveza excepcionales. Equipada con una frecuencia de actualización nativa de 180 Hz, un sistema de audio multicanal 4.1.2 optimizado por Devialet y paneles optimizados para cada región (antirreflejos y antideslumbrantes para Europa, Australia y otras regiones, y panel Obsidian para América), ofrece una experiencia visual y sonora de estadio directamente en tu sala de estar.

En un evento reciente celebrado en la sede de la FIFA en Zúrich, Hisense presentó su nueva gama de televisores RGB MiniLED 2026, confirmando además su papel como proveedor oficial y exclusivo de televisores para la revisión del árbitro asistente de vídeo (VAR) de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos, Canadá y México. Hisense ha actualizado el equipo de visualización de la Sala de Operaciones de Vídeo (Sala VOR) de la Copa Mundial de la FIFA con televisores Hisense RGB MiniLED, que ofrecerán una gama cromática ultra amplia y una reproducción cromática precisa, lo que permitirá una restauración clara y auténtica de las imágenes de los partidos en directo para los árbitros asistentes de vídeo.

Ampliando los límites de las pantallas premium

Hisense redefine el entretenimiento en el hogar con su innovadora gama de pantallas láser, encabezada por los modelos XR10 y L9Q, que transforman los espacios habitables en estadios privados inmersivos para disfrutar de los partidos.

El proyector láser XR10 incorpora procesamiento de última generación con un brillo de 6.000 lúmenes y un contraste visual de 60.000:1, además de una capacidad de proyección inteligente de hasta 300 pulgadas, que mejora la nitidez del movimiento y el contraste para cada momento emocionante de la acción futbolística. Por su parte, el televisor láser L9Q, que cautivó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante su visita al expositor de Hisense en CES 2026, crea impresionantes pantallas de calidad cinematográfica de hasta 200 pulgadas con proyección de tiro ultracorto y colores vibrantes. Juntos, este ecosistema láser premium transforma cualquier hogar en un vibrante estadio, llevando la emoción y el ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ directamente a los hogares de los espectadores.

Vida más inteligente, conexión perfecta

Más allá del entretenimiento, la gama de electrodomésticos de Hisense mejora la experiencia del día del partido a través de una vida más inteligente y conectada. El aire acondicionado U8, galardonado con el premio Red Dot, combina un diseño sofisticado con un control climático eficiente, mientras que el frigorífico PureFlat Smart Series, con tecnología ConnectLife, permite una interacción fluida entre dispositivos, facilitando la planificación de comidas, el intercambio de contenido y la comunicación en el hogar, e introduciendo el concepto de una cocina más social y conectada.

Acercando a los aficionados, en todas partes

A medida que se acelera la cuenta atrás para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense sigue uniendo la tecnología de vanguardia con la pasión deportiva mundial, ofreciendo una experiencia inmersiva, conectada y soluciones para una vida más inteligente que acercan a las personas al juego y entre sí. Mediante la innovación continua en entretenimiento para el hogar y electrodomésticos, Hisense mantiene su compromiso con su visión de "Innovar para una vida mejor": transformar los momentos cotidianos en experiencias extraordinarias y compartidas en el escenario más importante del mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales como una forma de conectar con el público de todo el mundo.

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