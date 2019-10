La histórica AGE de Artprice valida a Artmarket.com como actor global en el Mercado del Arte (2)

Publicado 07/10/2019 10:58:53 CET

El papel de Artmarket.com como impulsor del futuro tecnológico del Mercado del Arte es 100% legítimo teniendo en cuenta que sus oficinas centrales están situadas en el corazón del Organe Contemporary Art Museum que gestiona el establecimiento abierto al público Demeure du Chaos/Abode of Chaos (dixit the New York Times), clasificado como el mejor museo de arte contemporáneo de Francia por Google Review (ranking notarial registrado por Maître Pons el 4 de septiembre de 2019).

Durante las recientes Jornadas Europeas del Patrimonio (fin de semana del 21 y 22 de septiembre de 2019), el Organe Contemporary Art Museum (en realidad, la sede de Artprice/Artmarket) acogió a 18.000 visitantes gracias a nuestro profundo conocimiento y utilización de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Como museo de gran popularidad, experimentamos regularmente, in situ, con soluciones patentadas de alta tecnología para ayudar a nuestros visitantes a descubrir los 9000 m² de su recorrido, que incluye 6.300 obras. Hemos demostrado, por lo tanto, nuestros conocimientos en el campo de la industria de los museos, concretamente en la visión de 360° en Pro2 8K del líder mundial Insta360, para quien el departamento técnico de Artmarket ha sido un 'probador beta' y un pionero de referencia en Google durante muchos años.

Las visitas virtuales a nuestra sede a través de los auriculares VR Oculus de Facebook, cuyo número ya podemos conocer gracias a medios como Google, Facebook, Flickr e Instagram (con nuestros 9 millones de seguidores), son cada vez más populares internacionalmente (8.100 informes en los medios de comunicación sobre Abode of Chaos / Organe Contemporary Art Museum). Toda esta exposición es enormemente positiva para el crecimiento de Artmarket.com [http://artmarket.com/] y representa una campaña publicitaria masiva y permanente.

Según el recuento de Google y Flickr de visitantes virtuales individuales en 360° 4K y 8k en el sector del Arte Contemporáneo, nuestra oficina central, el Organe Contemporary Art Museum, ocupa el 2º lugar en Francia con 4,5 millones de visitantes detrás del Centro Georges Pompidou, seguido de cerca por la Fundación Louis Vuitton.

Muy pronto Artprice Images®, que actualmente ofrece a los suscriptores acceso ilimitado a la mayor base de datos del Mercado del Arte del mundo, con 180 millones de imágenes fotográficas o grabados de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días (cada una comentada por nuestros historiadores), será accesible en realidad aumentada por Artmarket. Sotheby's Institute of Art, uno de nuestros fieles clientes, será el primero en probar este servicio de realidad aumentada para sus estudiantes.

Se están desarrollando estudios de digitalización 3D de alta tecnología para nuestros clientes, incluidas las 6.300 casas de subastas asociadas. La humilde foto 2D está destinada a desaparecer dejando paso a la auténtica visualización 3D de las obras generada por la IA. Miles de jóvenes fotógrafos ya están descubriendo esta tecnología que representa una revolución en su profesión.

De ahora en adelante, en lo que respecta a fotografía "industrial" (incluyendo los catálogos de venta), la inteligencia artificial está claramente obligada a sustituir al fotógrafo. Como ejemplo, el iPhone 11 Pro Max® procesa instantáneamente un billón de operaciones por segundo (fuente: Apple USA) para cada foto con su chip A13.

Nuestro conocimiento y conciencia de los avances en el mercado de las imágenes tiene una larga historia. De 1997 a 2006, el CEO de nuestra filial directa Editing Server® fue también Presidente de SAPHIR, agencia miembro de la Federación Francesa de Agencias de Prensa (FFAP). Formó parte del Comité Conjunto de Publicaciones de Agencias de Prensa (CPPAP) y de la Comisión Profesional de Fotógrafos Independientes de la Asociación para la Gestión de la Seguridad Social de los Autores (AGESSA).

Nuestra cultura digital se remonta a 1987 con Groupe Server, pionero de Internet en Europa (ver TIME Magazine 2001). Por lo tanto, tenemos un enorme liderazgo tecnológico que acompañará inevitablemente al Mercado del Arte (en todo el mundo) en los próximos años. Nuestro papel como actor global en el Mercado del Arte es el resultado lógico de nuestra excepcional capacidad de formatear los flujos de metadatos con nuestros algoritmos propios para que sean cada vez más inteligentes, y de adaptarnos a los conocimientos tecnológicos en constante evolución... evolución que ha sido un obstáculo fatal para nuestros competidores que no eran conscientes de la necesidad (o no podían) de cambiar a tiempo.

Esta selección natural y despiadada, a lo largo de varias décadas, ha posicionado hoy a Artmarket.com [http://artmarket.com/] como el actor global en el Mercado del Arte, y a su marca Artprice, como el líder mundial en información del Mercado del Arte.

Esta posición de actor global en el Mercado del Arte se ha construido gracias más de 20 años de esfuerzo y pasión. Esta histórica AGE valida y apoya los tremendos logros del Grupo y nos permite cambiar completamente el alcance económico.

Sobre Artprice:

Artprice cotiza en el Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Fundado por Thierry Ehrmann (ver Who's who certified Biography ) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-...]).

Descubra Artprice en vídeo: https://www.artprice.com/video [https://www.artprice.com/video]

Artprice es líder mundial en precios y bancos de datos de índices de arte. Cuenta con más de 30 millones de índices y resultados de subastas que abarcan a más de 700.000 artistas. Artprice Images® ofrece acceso ilimitado al mayor conjunto de recursos del Mercado del Arte del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o grabados de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, junto con comentarios de los historiadores de arte de Artprice.

Artprice enriquece continuamente su banco de datos con información de 6.300 subastadores y publica un flujo constante de tendencias del Mercado del Arte para las principales agencias de noticias del mundo y aproximadamente 7.200 publicaciones en prensa internacional.

Artprice da acceso a sus 4.500.000 de miembros a Standardised Marketplace, líder mundial en la compra y venta de arte. Artprice está preparando su cadena articulada para el Mercado del Arte. Está calificado como BPI (certificado científico nacional francés) El Informe Anual del Mercado de Arte Global de Artprice para 2018, publicado en marzo de 2019: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-...]

Artprice está asociado a Artron Group, el líder chino en el Mercado del Arte, su sólido socio institucional.

Informe Anual del Mercado de Arte Contemporáneo de Artprice de 2018 - acceso gratuito en:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-a...]

