- Transformando smartphones en monitores profesionales: Hollyland lanza Vcore para la creación de contenido ligero

SHENZHEN, China, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland ha lanzado oficialmente Vcore, un innovador sistema de transmisión de video inalámbrico que revoluciona la experiencia de grabación ligera. Diseñado para la comodidad y la portabilidad, Vcore permite a los usuarios convertir sus teléfonos inteligentes en monitores de cámara, a la vez que ofrece una transmisión de vídeo inalámbrica fluida y una amplia gama de funciones de software avanzadas.

"Dirigido a usuarios principiantes y creadores semiprofesionales, Vcore marca un salto transformador en la narrativa digital", afirmó Dave Liu, director de tecnología del Centro de Gestión de I+D de Hollyland. "Al integrar a la perfección la monitorización profesional, la transmisión inalámbrica y el software inteligente en un ecosistema basado en smartphones, no solo simplificamos los flujos de trabajo, sino que también permitimos a los creadores verlo todo y crear desde cualquier lugar".

Con un diseño integral, el Vcore simplifica la monitorización profesional. Al conectar la cámara por HDMI y el smartphone por USB-C, los usuarios pueden acceder a la app HollyView para monitorizar vídeo 4K en tiempo real a 30 fotogramas por segundo. Esta función garantiza que los creadores puedan supervisar sus tomas con precisión y comodidad. Compatible con sistemas Android e iOS, el Vcore se integra a la perfección con los receptores de la serie Pyro, ofreciendo robustas opciones de monitorización multidispositivo. El sistema admite una configuración de 1 transmisor a 4 receptores, transmite señales en la frecuencia de 5 GHz, ofrece un alcance de hasta 100 metros y mantiene una latencia ultrabaja de aproximadamente 65 ms.

Además de la monitorización, Vcore optimiza todo el flujo de trabajo, desde la grabación hasta la edición y la transmisión. Los usuarios pueden grabar en una impresionante resolución de 1080p a 60 fps con el códec H.264, lo que lo hace perfecto para una posproducción eficiente. Vcore detecta automáticamente la velocidad de fotogramas y el código de tiempo de la cámara, lo que permite una vinculación fluida de archivos proxy en programas de edición como Premiere Pro y DaVinci Resolve. Con archivos proxy grabados en formato MP4 y el código de tiempo integrado guardado en la tarjeta SD interna, los usuarios se benefician de opciones de copia de seguridad fiables.

Además, el dispositivo móvil vinculado puede iniciar automáticamente la grabación sincronizada en formato MP4 a través de la app HollyView, lo que facilita compartir en redes sociales al instante y editar rápidamente, ideal para sesiones rápidas. Para la transferencia de imágenes de alta resolución, Vcore se conecta a la cámara por USB para capturar archivos de imagen sin comprimir, como RAW o JPEG, que se transmiten de forma inalámbrica en tiempo real a dispositivos móviles a través de la app HollyView y a macOS mediante el plugin Capture One.

La aplicación HollyView mejora aún más la experiencia del usuario al permitir nombrar y etiquetar clips en tiempo real durante la grabación en el set. Cabe destacar que las grabaciones de dispositivos móviles y transmisores comparten el mismo prefijo de nombre de archivo predeterminado, que se puede personalizar para que coincida con los archivos de la cámara original. Gracias a que Vcore admite la grabación hasta 1080p a 60 fps, los usuarios pueden importar fácilmente el material a su software de edición móvil para una organización inteligente. Revise el material con comparaciones en pantalla dividida, marque sus favoritos al instante y deje que el sistema clasifique automáticamente los clips en carpetas categorizadas, lo que permite a los creadores dedicar menos tiempo a la búsqueda y más a la innovación.

Además de estas características, Vcore también destaca por su exclusiva matriz de funciones, que incluye control remoto de cámara, funciones de transmisión en vivo y algoritmos de incrustación de croma en tiempo real para efectos de pantalla verde. Estas funciones diferenciadas permiten a los usuarios optimizar su proceso de creación de contenido y explorar nuevas posibilidades creativas.

Con el lanzamiento del Vcore, Hollyland aporta una nueva perspectiva a la creación de dispositivos ligeros. La idea central de "Tu teléfono. Tu monitor" subraya la ambición constante de la marca de impulsar la innovación y redefinir las herramientas de productividad en la era móvil.

Para más información sobre el Vcore, visite https://www.hollyland.com/product/vcore

