HOTELEX Shanghai 2026 se prepara para batir récords con una escala sin precedentes y alcance global

SHANGHÁI, 8 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- HOTELEX Shanghai, la principal feria de hostelería y restauración de Asia, se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC). Con una superficie ampliada de 400.000 metros cuadrados, el evento acogerá a más de 3.500 expositores y se espera que atraiga a más de 300.000 visitantes profesionales de todo el mundo.

Con el apoyo de la Administración Municipal de Cultura y Turismo de Shanghái, HOTELEX es una de las tres ferias emblemáticas del XIV Plan Quinquenal de China. El evento desempeña un papel clave en la estrategia nacional "Turismo Plus Shanghái", reforzando la ambición de Shanghái de convertirse en un centro global de turismo, gastronomía e innovación comercial.

En los últimos 30 años, HOTELEX se ha convertido en una plataforma internacional de gran prestigio, integrando a la perfección toda la cadena de valor de la hostelería y la restauración. Desde equipamiento hotelero, soluciones de catering y cocina, café y té, hasta panadería, gastronomía, bebidas alcohólicas y tecnologías inteligentes de vanguardia, la feria conecta a proveedores con compradores de cadenas hoteleras y de restauración, supermercados, marcas de restauración informal, importadores y exportadores, inversores en restauración y operadores de ocio.

Demostrando su alcance verdaderamente global, la edición de 2025 contó con más del 30% de expositores internacionales, entre ellos marcas líderes de Italia, Japón, Estados Unidos y otros países. Numerosas empresas internacionales han utilizado HOTELEX como plataforma estratégica para entrar y expandirse en el creciente mercado hotelero chino.

Con programas profesionales de emparejamiento y una sólida orientación internacional, HOTELEX Shanghai 2026 busca fomentar la colaboración global, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades de negocio transfronterizas. Sigue siendo la puerta de entrada clave para las marcas globales que buscan capitalizar el dinámico crecimiento de la industria hotelera china.

Únase a nosotros en el principal evento hotelero de Asia y explore el futuro de la innovación en el servicio de alimentos.

