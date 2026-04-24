HOYA BIT, primer intercambio de criptomonedas con certificación BSI ISO 14068-1 de neutralidad de carbono

HOYA BIT se convierte en el primer intercambio de criptomonedas del mundo con certificación BSI ISO 14068-1 de neutralidad de carbono

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 24 de abril de 2026/PRNewswire/ -- HOYA BIT, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Taiwán, anunció recientemente que se ha convertido en la primera plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo en obtener la certificación de neutralidad de carbono BSI ISO 14068-1. Bryn Sutton, vicepresidente de BSI, y Aiman Ali, director global de sostenibilidad, viajaron a Taiwán para entregar la certificación personalmente, lo que refleja la alta estima que BSI tiene por HOYA BIT.

Al integrar la gobernanza del carbono, la transparencia de la información y la auditoría por terceros en sus operaciones principales, HOYA BIT ha establecido un marco fiable para la industria de los activos digitales.

BSI es el primer organismo nacional de normalización del mundo, y sus certificaciones son reconocidas por líderes tecnológicos globales, como Microsoft y Google, como el referente en materia de cumplimiento de la gobernanza digital.

La norma ISO 14068-1 exige a las empresas que divulguen las emisiones de carbono de todo su ciclo de vida, establezcan una estrategia de reducción y se sometan a auditorías externas. Bajo el liderazgo de su fundadora, Zoe Peng, HOYA BIT adoptó la metodología SBTi y los proyectos de compensación de carbono Gold Standard, priorizando el apoyo a las iniciativas de energías renovables que generan avances medibles hacia los ODS.

"La industria de los activos digitales puede responder a las expectativas del mercado en materia de gobernanza, rendición de cuentas y transparencia de una manera reconocida y verificable internacionalmente", afirmó Zoe Peng. "La clave para la madurez de la industria no reside únicamente en la innovación funcional, sino en demostrar de forma constante, mediante acciones verificables, que una plataforma es digna de confianza".

HOYA BIT también fue invitada a participar en la celebración del 125º aniversario de BSI, lo que demuestra que la industria de activos digitales de Taiwán se ha sumado al diálogo global sobre gobernanza sostenible. En adelante, HOYA BIT seguirá mejorando la transparencia en materia de emisiones de carbono y ofreciendo a sus usuarios diversas maneras de participar en los esfuerzos de reducción de carbono, convirtiendo la sostenibilidad en un compromiso compartido y tangible.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2963235/image2.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2964933/HOYA_BIT_was_invited_to_attend_BSI_s_125th_Anniversary_Gala__represented_by_Founder_Zoe_Peng.jpg

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