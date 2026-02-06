Hoymiles lanza el almacenamiento residencial todo en uno HiOne para establecer un nuevo punto de referencia en la industria para la independencia energética del hogar inteligente

AMSTERDAM, 6 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Hoymiles, líder mundial en soluciones energéticas inteligentes, presentó oficialmente HiOne, su primer sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) todo en uno, el 5 de febrero. Bajo el lema "Energiza tu hogar, empodera tu vida", el evento reunió a expertos en energía fotovoltaica, medios tecnológicos y socios estratégicos para presenciar una nueva era de independencia energética más eficiente, robusta y rápida. El debut se consolidó con una ceremonia de firma formal con los principales distribuidores europeos, lo que marcó un exitoso inicio para la aplicación regional de HiOne.

Más delgado, más fuerte, más rápido: repensando el todo en uno

El HiOne BESS integra el inversor, la batería y el EMS en un sistema minimalista, de calidad para muebles, que ocupa un 20 % menos de espacio en obra y un 50 % menos de espacio en la pared que las configuraciones convencionales. Diseñado para la vida moderna, cuenta con conmutación de respaldo de 0 ms, lo que garantiza energía ininterrumpida para cargas pesadas, como aires acondicionados, durante cortes de red. En combinación con la plataforma de monitorización S-Miles Cloud, los propietarios obtienen total transparencia y control sobre su ecosistema energético.

HiOne establece un nuevo estándar en la industria con una eficiencia máxima del 98,5 % y 4 MPPT (20 A cada uno), que admiten orientaciones de techo complejas. Para máxima seguridad y longevidad, el sistema utiliza celdas de batería premium de 314 Ah con monitoreo a nivel de celda, lo que ofrece más de 8.000 ciclos de vida. Su escalabilidad a prueba de futuro permite a los usuarios combinar libremente baterías nuevas y usadas mediante la tecnología CC-CC integrada, con un rango de capacidad de 8 a 64 kWh por pila.

Para maximizar el ahorro, la funcionalidad AI-TOU de Hoymiles optimiza dinámicamente las estrategias de carga según los patrones de precios de la electricidad y los hábitos de consumo, reduciendo significativamente las facturas de energía del hogar.

Sinergias industriales: dando la bienvenida a la próxima era de la energía doméstica

"Nuestro objetivo es conectar la ingeniería compleja con la vida cotidiana del hogar, creando una solución verdaderamente 'diseñada para integrarse' en un hogar moderno", afirmó Guy Rong, vicepresidente de Hoymiles.

Reforzando esta visión, Jonathan Gorremans, de SolarPower Europe (SPE), destacó la transición de la región hacia la gestión inteligente de la energía. Por su parte, Antonio Testa, de TÜV Rheinland, confirmó que HiOne cumple con los estándares de seguridad europeos más exigentes.

El evento culminó con la ceremonia de firma de la alianza estratégica. Miranda, consejera delegada de VDH SOLAR, elogió el HiOne por su seguridad, diseño elegante y excepcional calidad de construcción. Expresando su gran confianza en la colaboración, señaló que, como mayorista líder de baterías para el hogar en los Países Bajos, la decisión de VDH SOLAR de asociarse con Hoymiles se alinea con su enfoque en brindar soluciones energéticas confiables al mercado neerlandés.

Para obtener más información sobre HiOne, visite https://www.hoymiles.com/hione.html

Acerca de Hoymiles

Hoymiles es un proveedor global de soluciones de MLPE y almacenamiento de energía, especializado en inversores modulares y sistemas de almacenamiento. Con la visión de un futuro limpio y sostenible, Hoymiles se esfuerza por liderar la industria de la energía inteligente mediante tecnología de alta eficiencia, fiable y fácil de usar.

