Huasun Energy y la italiana New Time exploran la cooperación estratégica en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

-Huasun Energy y la italiana New Time exploran la cooperación estratégica en tecnología HJT y aplicaciones BIPV en Europa

XUANCHENG, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una delegación encabezada por Paulo Camati, presidente de New Time, empresa italiana líder en la fabricación de vidrio y materiales fotovoltaicos para la construcción, visitó recientemente la sede de Huasun Energy en Xuancheng, China. Xiaohua Xu, presidente de Huasun, junto con representantes de la dirección de la compañía, dio la bienvenida a la delegación para mantener conversaciones en profundidad sobre la cooperación en sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) y tecnología de heterounión de alta eficiencia (HJT) en el mercado europeo.

Como líder mundial en soluciones solares de alta eficiencia, Huasun Energy ha logrado avances continuos en las tecnologías de células tándem HJT y de perovskita en los últimos años. Su célula tándem HJT-perovskita, desarrollada internamente, ha alcanzado una eficiencia de conversión récord del 34,02 %, estableciendo un nuevo referente en la industria y proporcionando una sólida base técnica para la integración de la tecnología fotovoltaica en edificios, transporte y otros ámbitos de aplicación.

Durante la visita, el equipo de New Time examinó las capacidades de I+D de Huasun y sus instalaciones de producción de células HJT. En base a su visión tecnológica compartida y sus fortalezas complementarias, ambas partes acordaron profundizar la cooperación en tres áreas clave:

A medida que Europa impulsa su iniciativa climática 'Aptos para 55', la integración de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética de los edificios se han convertido en imperativos estratégicos. Mediante esta colaboración, Huasun pretende aportar soluciones tecnológicas que aceleren la descarbonización del sector de la construcción en Europa.

"Nuestra colaboración con New Time refleja una sinergia entre tecnología y experiencia en el mercado", afirmó Xiaohua Xu, presidente de Huasun Energy. "Europa servirá como un nuevo punto de partida para que Huasun promueva a nivel mundial soluciones solares para edificios eficientes, estéticas y sostenibles".

Sitio web: www.huasunsolar.comE-mail: sales@huasunsolar.comSiga a "HUASUN HJT" en LinkedIn para obtener más actualizaciones sobre heterouniones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814234...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393329...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huasun-energy-y-la-italiana-new-time-exploran-la-cooperacion-estrategica-en-europa-302607761.html