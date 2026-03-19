Huawei anuncia la expansión de los pagos contactless con Curve Pay a los dispositivos HUAWEI WATCH

(Información remitida por la empresa firmante)

La función de pago seguro sin contacto ya está disponible en una gama cada vez mayor de relojes inteligentes HUAWEI WATCH para clientes de toda Europa.

MADRID, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, empresa líder en tecnología de consumo, se complace en anunciar la integración de Curve Pay en toda su gama de dispositivos portátiles en Europa, ahora fácilmente accesible en HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5 y HUAWEI WATCH FIT 4.

Esto se produce tras la integración de Curve Pay en el recientemente lanzado HUAWEI WATCH GT Runner 2, que cuenta con tecnología avanzada de posicionamiento y seguimiento GPS y un modo maratón inteligente tanto para corredores profesionales como aficionados.

Dado que los pagos digitales y sin contacto se han convertido prácticamente en parte de la vida cotidiana de los consumidores europeos, Huawei se enorgullece de liderar esta respuesta. Este es un elemento clave del compromiso de la compañía para seguir facilitando los pagos móviles sin necesidad de teléfono, sin comprometer la seguridad ni la comodidad.

Entre otras características, los clientes que utilizan uno de los modelos Huawei mencionados anteriormente ahora tienen acceso a una serie de beneficios clave, tales como:

Funcionalidad de pago sin contacto, disponible en innumerables terminales, con otras funciones de gestión de tarjetas en la aplicación, incluyendo el bloqueo instantáneo.

Una experiencia de billetera inteligente unificada que permite a los clientes consolidar la mayoría de las tarjetas principales en una sola interfaz.

Detección segura de uso fuera de la muñeca, que activa la solicitud de código de acceso si se retira el dispositivo.

"La integración de Curve Pay en nuestro ecosistema de dispositivos wearables marca un hito importante en nuestra misión de crear una vida digital verdaderamente fluida", declaró Rong Tao, Presidente de la Unidad de Negócio de Dispositivos de Huawei en Europa. "Con esta nueva incorporación a los dispositivos HUAWEI WATCH, permitimos a nuestros consumidores disfrutar de una funcionalidad de pago sin contacto segura y cómoda directamente desde su muñeca, lo que les brinda mayor independencia y libertad de movimiento".

Curve Pay ya está disponible para determinados dispositivos. Para acceder a ella, descargue la aplicación Curve Pay desde HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play o Galaxy Store, e instale y vincule con un dispositivo HUAWEI WATCH. Se prevé que pronto esté disponible para otros productos de la gama.

Más información

HUAWEI AppGallery: https://appgallery.huawei.com/featuredObtener Curve Pay: https://www.curve.comDispositivos portátiles Huawei: https://consumer.huawei.com/es/wearables

Acerca de Huawei Consumer BG

Los productos y servicios de Huawei están disponibles en más de 170 países y son utilizados por un tercio de la población mundial. Se han establecido catorce centros de I+D en diversos países, como Alemania, Suecia, India y China. Huawei Consumer BG es una de las tres unidades de negocio de Huawei y abarca smartphones, ordenadores y tabletas, dispositivos portátiles y servicios en la nube, entre otros. La red global de Huawei se basa en más de 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y se dedica a ofrecer los últimos avances tecnológicos a consumidores de todo el mundo.

Acerca de Curve Pay

Curve Pay es un innovador monedero digital diseñado para ahorrarte dinero y optimizar cada pago que realices. Evita comisiones ocultas por conversión de divisas, le permite cambiar de tarjeta después de la compra y le ayuda a obtener más recompensas además de los beneficios actuales. La clave de la experiencia es la billetera Curve Pay, que reúne todas sus tarjetas en un lugar seguro y automatiza sus finanzas.

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