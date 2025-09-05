HUAWEI AppGallery cierra una Gamescom 2025 récord con ofertas exclusivas para la comunidad de jugadores

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- HUAWEI AppGallery electrificó la Gamescom 2025 con una extraordinaria presentación que cautivó a la comunidad global de jugadores. Del 21 al 24 de agosto, la Feria de Colonia vibró con la emoción de los jugadores, que se sumergieron en una emocionante mezcla de títulos innovadores, recompensas exclusivas y una vibrante participación de la comunidad, lo que reforzó el papel de AppGallery como pionera en la innovación de los juegos para móviles.

Triunfo en cifras: un éxito monumental

El stand de AppGallery causó sensación en la Gamescom 2025, atrayendo a miles de jugadores entusiasmados. Varias sesiones de demostración dieron vida a Asphalt Legends de Gameloft, Ragnarok X: Next Generation de The Dream, Summoners War de Com2us, Crystal of Atlan de Nuverse, Tree of Savior: NEO de Neocraft y Once Human de NetEase con un rendimiento impecable. Las redes sociales se llenaron de miles de fotos épicas de cosplayers e influencers, lo que disparó la fama de #AppGallery. Los sorteos diarios animaron a miles de ganadores con productos exclusivos de Huawei y botines del juego.

Los asistentes se mostraron efusivos en sus elogios: "¡Hay tantos juegos que se pueden descargar desde AppGallery, y es genial poder jugar a este juego en el Huawei MatePad!", comentó entusiasmado un jugador. El testimonio destaca el compromiso de AppGallery por ofrecer una experiencia de juego excepcional y una innovación centrada en el jugador que cala hondo.

AppGallery: el catalizador para alcanzar la gloria en los videojuegos

El stand de AppGallery en la Gamescom 2025 cautivó a los jugadores con una experiencia de juego fluida, mostrando una amplia gama de títulos disponibles para descargar en AppGallery, que cobraron vida con impresionantes gráficos y controles ultrafluidos accesibles para todos los usuarios de Android. Esta experiencia fluida y sin retrasos sumergió a los jugadores en aventuras de alto octanaje, al tiempo que ofreció a los desarrolladores una potente plataforma para mostrar sus creaciones, redefiniendo la excelencia de los juegos para móviles.

Las recompensas para los jugadores del HUAWEI AppGallery Game Fest permitieron a un gran número de asistentes desbloquear tesoros exclusivos dentro del juego que potenciaron sus aventuras. La emoción se amplificó con cupones de hasta un 50 % de descuento en determinadas regiones, lo que está impulsando muchas nuevas preinscripciones en juegos y consolidando el estatus de AppGallery como una estrella en ascenso para sus 580 millones de usuarios globales.

Conéctese, juegue, cree: AppGallery le espera

¡Embárquese en su aventura gaming! Instale HUAWEI AppGallery hoy mismo para acceder a recompensas exclusivas y explorar una colección seleccionada de títulos de talla mundial. Únase a nuestra animada comunidad de fans en Discord para conectar con gamers de todo el mundo y estar al día de eventos y promociones exclusivos. AppGallery: ¡donde comienza la experiencia gaming extraordinaria!

Acerca de AppGallery

AppGallery es la plataforma oficial de distribución de aplicaciones para dispositivos HUAWEI, que cuenta con una colección de 18 categorías de aplicaciones con contenido premium seleccionado a nivel mundial. Garantiza que las aplicaciones se puedan utilizar sin problemas en dispositivos inteligentes en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin comprometer la seguridad.

Como una de las tres principales plataformas de distribución de aplicaciones a nivel mundial, AppGallery ofrece una amplia variedad de aplicaciones globales y locales en diversas categorías, entre las que se incluyen navegación y transporte, noticias, redes sociales, finanzas, entretenimiento y otras. AppGallery está disponible en más de 170 países y regiones, con más de 580 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y más de 6 millones de desarrolladores registrados.

