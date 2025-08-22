(Información remitida por la empresa firmante)

HUAWEI AppGallery le invita a sumergirse en el galardonado Tree of Savior: NEO. Demos en vivo y eventos exclusivos le esperan en Gamescom 2025

COLONIA, Alemania, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- ¡Llamamiento a todos los aventureros! Tree of Savior: NEO de Neocraft conquistó los Mobile Gamer Awards 2025, alzándose con el Premio al Mejor Juego de Tendencia de AppGallery gracias a su emocionante jugabilidad y al frenesí global de sus fans. En HUAWEI AppGallery, Tree of Savior: NEO está llevando los MMORPG para móviles a nuevas alturas, ¡y la Gamescom 2025 es tu oportunidad de sumergirte en él!

Tree of Savior: NEO revive la legendaria saga Tree of Savior con gráficos vibrantes y mecánicas dinámicas, sumergiéndote en un mundo lleno de vida y árboles milenarios. Elija entre cinco clases divinas: Guardián, Mago, Sanador, Pistolero o Cazador, para aturdir a sus enemigos con Golpe de Escudo, atacar con Emboscada Sigilosa o comandar Espíritus Felinos. Derrote a más de 50 jefes en más de 150 mazmorras, únase a incursiones PvE, lidere guerras de gremios o cree potenciadores en su cabaña, disfrutando de una comunidad vibrante.

Disponible en HUAWEI AppGallery, Tree of Savior: NEO intensifica la emoción con eventos especiales como fines de semana de doble XP y botines raros, diseñados para su devota comunidad. Destruya a sus enemigos con los disparos rápidos del Pistolero o cúrelos con la Curación en Masa del Sanador, disfrutando de una jugabilidad fluida y recompensas. El premio al Mejor Juego de Tendencia destaca su éxito, impulsado por la precisión del combate manual, las batallas automáticas y las actualizaciones de los jugadores.

Sumérjase en Tree of Savior: NEO Live en Gamescom 2025Prepárese para una emocionante aventura en el pabellón 9, stand A.040 de HUAWEI AppGallery en Colonia, Alemania, donde Tree of Savior: NEO cobra vida con extensos reinos de fantasía y batallas llenas de adrenalina antes de la próxima gran actualización. El stand ofrece una emocionante experiencia de juego con demos, cosplay épico con productos únicos y torneos de alto riesgo, todo ello realzado por la presencia de Hyoga.x, nuestro maestro de ceremonias. Conocido por su presencia dinámica y energía creativa, Hyoga.x cautiva a una gran cantidad de seguidores en TikTok, YouTube e Instagram con contenido atractivo y narrativa carismática.

HUAWEI AppGallery: Un centro en auge para gamersJunto con la victoria de Tree of Savior: NEO, HUAWEI AppGallery ha sido nominada a Mejor App Storeen los Mobile Gamer Awards por tercer año consecutivo. Con una cuidada selección de juegos de primer nivel y una filosofía que prioriza al jugador, AppGallery es una potencia mundial. A medida que se acercan los resultados finales, AppGallery se mantiene como una fuerza destacada en la innovación de juegos móviles, consolidando su sólida reputación y compromiso con la entrega de experiencias excepcionales.

Aproveche ahora su oportunidadNo se pierda la oportunidad de vivir la emoción en el pabellón 9, stand A.040, durante la Gamescom 2025. ¡Conecte con otros jugadores, explore funciones innovadoras y celebre el futuro de los juegos móviles! Preinscríbase en HUAWEI AppGallery para desbloquear recompensas exclusivas y acceso anticipado a nuevo contenido. Siga a AppGallery para estar al tanto de su nominación a Mejor Plataforma de Juegos, lo más destacado de los Mobile Gamer Awards y las últimas novedades en el stand.

Acerca de HUAWEI AppGalleryAppGallery es la plataforma oficial de distribución de apps para dispositivos Huawei, con una colección de 18 categorías de apps con contenido premium seleccionado globalmente. Como una de las 3 principales plataformas globales de distribución de apps, AppGallery ofrece una amplia variedad de apps globales y locales en categorías que incluyen navegación y transporte, noticias, redes sociales, finanzas, entretenimiento y otras.

