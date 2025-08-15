HUAWEI AppGallery prepara el terreno para una aventura épica de videojuegos en Gamescom 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

¡Cuenta atrás de una semana!

COLONIA, Alemania, 15 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Prepárese para una emocionante aventura de juegos: ¡HUAWEI AppGallery se prepara para ofrecer una experiencia de juego inolvidable en Gamescom 2025! A solo una semana de la inauguración, HUAWEI AppGallery invita a los jugadores a sumergirse en la emoción de la Feria de Colonia (Stand A.040) del 21 al 24 de agosto. Esta exhibición combina la experiencia práctica de juegos de gran éxito, activaciones vibrantes para la comunidad y promociones exclusivas con experiencias de juego inmersivas. El escenario está listo para una exhibición electrizante que despertará el deseo de la comunidad gamer por la conexión y la innovación.

Títulos de élite en AppGallery: Clásicos multijugador desatados

HUAWEI AppGallery se ha asociado con desarrolladores de videojuegos de primer nivel para presentar una selección excepcional de títulos de primer nivel en Gamescom 2025, incluyendo Asphalt Legends de Gameloft, Ragnarok X: Next Generation de Dream, Summoners War de Com2uS, Crystal of Atlan de Nuverse Games, Tree of Savior: NEO de NEOCRAFT y Once Human de NetEase Games. Junto con estos juegos superiores, HUAWEI AppGallery ofrecerá una emocionante exhibición de videojuegos y una gama de emocionantes actividades en Gamescom.

Inmerso bajo un impactante árbol brillante de 3 metros, el stand de HUAWEI AppGallery en Gamescom 2025 da vida al encantador mundo de Tree of Savior: NEO, donde los jugadores pueden sumergirse en los últimos desafíos de mazmorras y conseguir sellos con recompensa. La vibrante exhibición también destaca Crystal of Atlan, que invita a los jugadores a subirse a un escenario inspirado en un tablero de ajedrez para una aventura inmersiva, y Once Human, donde los asistentes se encuentran con extrañas criaturas en un emocionante entorno postapocalíptico.

Activaciones emocionantes en el stand de AppGallery

HUAWEI AppGallery transforma el stand A.040 en un centro dinámico de emocionantes actividades:

Epic Quest Arena : Las demostraciones de juego prácticas ofrecen imágenes impresionantes de toda la línea y muestran su optimización de vanguardia descargada de HUAWEI AppGallery.

: Las demostraciones de juego prácticas ofrecen imágenes impresionantes de toda la línea y muestran su optimización de vanguardia descargada de HUAWEI AppGallery. KOL Meet-and-Greet : Reconocidos KOL del mundo de los videojuegos que ofrecen debates en vivo, desafíos y perspectivas que amplifican la participación de la comunidad.

: Reconocidos KOL del mundo de los videojuegos que ofrecen debates en vivo, desafíos y perspectivas que amplifican la participación de la comunidad. Cosplay Clash : Los cosplayers profesionales dan vida a personajes icónicos con presentaciones dinámicas en el escenario, creando momentos para compartir que fusionan los videojuegos y la cultura pop.

: Los cosplayers profesionales dan vida a personajes icónicos con presentaciones dinámicas en el escenario, creando momentos para compartir que fusionan los videojuegos y la cultura pop. Victory Vault Raffles: Los sorteos exclusivos ofrecen oportunidades emocionantes de ganar productos de edición limitada y dispositivos Huawei precargados con paquetes de juegos premium, recompensando a los asistentes con codiciados premios.

AppGallery Game Fest: un gran sorteo de recompensas global

Para aumentar la emoción de Gamescom 2025, HUAWEI AppGallery Game Fest, que se celebra desde ahora hasta el 24 de agosto, presenta ofertas exclusivas para gamers con cupones exclusivos que ofrecen hasta un 50% de descuento en países seleccionados (Alemania, Países Bajos, Austria y Suiza). Este festival ofrece recompensas únicas en el juego, bonificaciones por tiempo limitado y promociones exclusivas en todos los títulos destacados, lo que refuerza la posición de AppGallery como una empresa líder y centrada en la experiencia.

HUAWEI AppGallery se erige como un referente de excelencia en juegos móviles, seleccionando títulos de primer nivel y privilegios VIP que se ajustan a la demanda de los jugadores de experiencias sociales, accesibles y gratificantes. Desde nostálgicas aventuras multijugador hasta emocionantes partidas instantáneas, esta plataforma permite a una comunidad global conectarse y competir.

Únase a la revolución de los videojuegos

¡Sumérjase en la acción para experimentar los increíbles juegos de AppGallery y conectar con los influencers y cosplayers de videojuegos favoritos de los fans!

Detalles del evento:

Fecha : 21-24 de agosto de 2025

: 21-24 de agosto de 2025 Lugar : Hall 9, expositor A.040, Gamescom, Cologne Fair, Alemania

: Hall 9, expositor A.040, Gamescom, Cologne Fair, Alemania Para más información: https://www.facebook.com/AppGalleryOffic...

Acerca de HUAWEI AppGallery

AppGallery es la plataforma oficial de distribución de apps para dispositivos Huawei, con una colección de 18 categorías de apps con contenido premium seleccionado globalmente. Como una de las 3 principales plataformas globales de distribución de apps, AppGallery ofrece una amplia variedad de apps globales y locales en categorías que incluyen navegación y transporte, noticias, redes sociales, finanzas, entretenimiento y otras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750914...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgallery-prepara-el-terreno-para-una-aventura-epica-de-videojuegos-en-gamescom-2025-302530537.html