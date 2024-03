Huawei certificado como principal empleador en Europa por quinto año consecutivo

Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.

DÜSSELDORF, Alemania, 20 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei fue reconocida como "Top Employer" en Europa en 2024. Este es el quinto año consecutivo en que la compañía figura en la lista recopilada por Top Employers Institute, líder en certificaciones de gestión de recursos humanos.

Además de ser nombrado Top Employer en Europa, Huawei también ha recibido reconocimiento individual en 16 países europeos: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Polonia, Rumania, España, Suiza, Suecia y Reino Unido.

Top Employers Institute ha certificado a más de 2.300 organizaciones en 121 países/regiones que, en conjunto, emplean a más de 12 millones de personas en todo el mundo.

Patrik Rendel, director regional DACH y CEE de Top Employers Institute, afirmó: "Top Employers Institute reconoce a Huawei Europa como un empleador con fantásticas oportunidades de desarrollo profesional en todos los niveles. Huawei obtiene una puntuación un 15 % superior al total de todos los puntos de referencia de Top Employers".

Ser nombrado Top Employer por la lista del Instituto es un reconocimiento al compromiso de Huawei con el talento en Europa y a nivel mundial. La compañía ha seguido fortaleciendo sus prácticas de desarrollo, contratación y gestión de talento en 2024.

Lesley White, vicepresidenta adjunta de Recursos Humanos de la región europea de Huawei, afirmó: "El talento es un componente esencial de nuestra estrategia comercial en Europa y a nivel mundial. Nos complace ser reconocidos como Top Employer en Europa por quinta vez consecutiva. Huawei lleva más de 20 años establecida en Europa y nos dimos cuenta de que era fundamental para nuestras operaciones comerciales y nuestro éxito demostrar las prácticas de vanguardia de gestión de personas de Huawei en una plataforma global. A través de este proceso de certificación, Huawei demostró cómo busca el valor único de las personas y trabaja con ellas de diversas maneras para garantizar la atracción, retención y desarrollo del talento. Continuaremos creando más oportunidades para apoyar al talento en Europa para que desarrollen sus carreras en Huawei".

Huawei fomenta un entorno que fomenta la innovación tanto dentro de la empresa en sus oficinas europeas como a nivel mundial, así como en el ecosistema tecnológico más amplio en el que opera. La empresa tiene varias iniciativas en este espacio. La Academia de TIC es una asociación entre Huawei y universidades que tiene como objetivo compartir las tecnologías de vanguardia de la compañía con universidades de todo el mundo y cultivar nuevos talentos en TIC. Huawei también alberga Seeds for the Future, el programa emblemático de la compañía para el cultivo de habilidades digitales, y el Programa de Graduados de Huawei, que coloca a graduados universitarios en puestos en Huawei para desarrollar y hacer crecer sus carreras. La compañía anunció recientemente que la edición europea de Seeds for the Future se llevará a cabo en Roma, Italia, en 2024.

