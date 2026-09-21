- Huawei Digital Power presenta en IDEE 2026 soluciones para múltiples escenarios que incluyen la formación de redes y la inteligencia artificial

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 21 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- La 4ª Exposición Internacional de Energía Digital (IDEE 2026) se ha llevado a cabo del 15 al 17 de septiembre. En la IDEE 2026, Huawei Digital Power presentó sus últimas iniciativas en materia de "formación de redes + IA" en aplicaciones de energías renovables, bajo el lema "Aprovechar al máximo cada rayo de sol, llevar la energía donde no la hay". La empresa llevó a cabo la presentación de sus soluciones para empresas de servicios públicos, sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para la formación de redes, microrredes inteligentes, energía verde para el sector comercial e industrial (C&I), recarga ultrarrápida y centros de datos con IA interactivos con la red (AIDC).

Energía: la estabilidad de formación de red se une a la IA para todo el ciclo de vida

La solución fotovoltaica para grandes centrales FusionSolar 9.0 de Huawei ha presentado la primera solución de 1.000 V CA del sector, el primer inversor de cadena con capacidad de formación de red del sector y la estación transformadora inteligente de 11 MW más grande del sector. Esta solución mejora aún más las capacidades de las grandes plantas de energías renovables en cuanto a índice de rendimiento, compatibilidad con la red y operación y mantenimiento (O&M) inteligentes.

El innovador inversor de cadena inteligente cuenta con reconocimiento de la red y amortiguación de oscilaciones. En cuanto a la IA, el FusionSolar Agent se basa en la colaboración entre dispositivos, perímetro y nube. Esto ayuda a los clientes a afrontar los retos de la liberalización del mercado eléctrico y a obtener mayores beneficios globales. El 10 de septiembre de 2026, la solución de diagnóstico inteligente de curvas I-V de Huawei superó con éxito la prueba L5 —el nivel más alto de certificación— del Centro General de Certificación de China, convirtiéndose en la primera solución del sector en obtener esta certificación.

Sistemas de almacenamiento de energía (ESS) con capacidad de formación de red: estabilización de las redes y mejora de las capacidades de funcionamiento inteligente

Huawei ha desarrollado seis capacidades de formación de red a nivel de planta, entre las que se incluyen el soporte de la capacidad de cortocircuito, la respuesta de inercia, la amortiguación de oscilaciones de banda ancha, la regulación de frecuencia primaria, el arranque en negro y la conmutación fluida entre la red y fuera de ella. Estas capacidades garantizan una formación de red estable para toda la planta, en todas las condiciones de funcionamiento y en todo momento.

Huawei presentó su solución ESS de formación de red con cadenas inteligentes de nueva generación. La solución cuenta con la primera arquitectura de cadenas inteligentes de 1.000 VCA del sector, una arquitectura a través de barras colectoras y tecnología de formación de red a nivel de central. Admite una tensión de 1.000 VCA y la configuración óptima del sector de 12,5 MW/50 MWh, lo que mejora la relación de rendimiento y la eficiencia de suministro, al tiempo que potencia aún más el potencial de ingresos a lo largo de todo el ciclo de vida. Además, la solución ofrece un soporte digital más preciso para el comercio de electricidad basado en la plataforma de gemelo digital y establece un sistema de garantía de seguridad de ciclo de vida completo, desde la célula hasta la red.

Microrred inteligente: equilibrio entre un suministro eléctrico estable y un uso económico de la energía

La solución de microrred inteligente de Huawei destaca por su alta calidad y eficiencia, la formación estable de la red y un menor coste nivelado de la electricidad (LCOE), y se ha implantado en numerosas zonas de todo el mundo que carecen de electricidad o cuentan con un suministro insuficiente.

Admite la adaptación a redes fuertes y débiles, la conmutación PQ/VSG y el funcionamiento en modo VSG completo. El tiempo de conmutación entre conexión y desconexión de la red a media tensión es de 40 ms. También admite un rango de SOC para la formación de red del 5% al 98% y el funcionamiento en paralelo de múltiples fuentes de tensión con el ESS y los grupos electrógenos. Esto mejora aún más la flexibilidad de la configuración del sistema y la eficiencia energética, al tiempo que garantiza un suministro eléctrico estable.

C&I Green Power: la formación de red potencia el valor de la sinergia entre generación, red, carga y almacenamiento

La solución C&I One-Fits-All está diseñada para diversos escenarios, entre los que se incluyen los de solo fotovoltaica, solo ESS, fotovoltaica + ESS, cargador + ESS y central eléctrica virtual (VPP). Huawei también compartió sus prácticas de implantación global de esta solución.

En cuanto al almacenamiento de energía, Huawei presentó su solución híbrida de refrigeración para la formación de redes C&I de la serie de 241 kWh. Este producto mejora el modo de refrigeración único tradicional y lo convierte en un modo híbrido inteligente gracias a una innovadora arquitectura de gestión térmica. Además, incorpora la innovadora tecnología "optimización a nivel de paquete 2.0". El producto alcanza una eficiencia de ida y vuelta (RTE) del 91,8% y una profundidad de descarga (DOD) del 100%, superando la media del sector.

Huawei FusionCharge: sistema fotovoltaico + ESS + cargador impulsado por IA para redes de recarga ultrarrápida en todo tipo de escenarios

Huawei FusionCharge integra energía fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y cargadores en una microrred inteligente para vehículos de pasajeros y comerciales. Su sistema, desarrollado internamente, cuenta con doble protección para la red y los dispositivos, refrigeración aire-líquido y programación basada en IA que aumenta los ingresos de las estaciones en más de un 15%. En colaboración con socios de los sectores de la logística, el entorno urbano y las autopistas, Huawei tiene como objetivo construir una red de recarga ultrarrápida eficiente, compatible con la red eléctrica y fácil de usar.

AIDC interactivo con la red eléctrica: "3+1", redefiniendo la infraestructura informática

Al aprovechar las innovaciones "3+1", Huawei crea un AIDC interactivo con la red eléctrica que es fiable, energéticamente eficiente, de rápida implementación y compatible con la red eléctrica, con el fin de maximizar los tokens por vatio.

Huawei redefine el suministro eléctrico y la gestión térmica de los AIDC combinando la arquitectura de potencia MIMO —que incluye UPS y ESS compatibles con la red eléctrica— con un sistema de refrigeración líquida a nivel de megavatios basado en IA. Además, la IA potencia los centros de datos a lo largo de todo su ciclo de vida, garantizando una visibilidad completa del enlace, fiabilidad y una operación y mantenimiento eficientes.

Huawei Digital Power da prioridad a la calidad en todas las fases del proceso mediante rigurosos procedimientos de I+D, suministro, fabricación y servicio. Los productos de Huawei, que han demostrado su eficacia a nivel mundial en entornos extremos, como el frío extremo y las grandes altitudes, ofrecen de forma constante un rendimiento que supera las expectativas.

Huawei Digital Power impulsará la innovación a través de la alta calidad, aportará un valor fiable a largo plazo a los clientes y colaborará con el sector para elevar los estándares de calidad y alcanzar la excelencia.

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