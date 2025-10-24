Huawei gana tres premios en el campo de redes totalmente ópticas en Network X 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la ceremonia de Network X 2025, Huawei ganó tres premios: Caso de Uso de Transporte Óptico Más Innovador, Mejor Solución de IA de Red para Redes de Fibra y Fibra Ecológica Destacada. Estos galardones reflejan la sólida tecnología de Huawei, su innovación continua y su liderazgo en el mercado de redes 100% ópticas.

Huawei continúa liderando la transmisión óptica, impulsando la innovación y la adopción práctica de redes de ultraalta velocidad. Huawei está impulsando avances en tecnologías clave como la transmisión ultrarrápida de 400G/800G y B1T, el espectro ultraancho de banda C+L y la conmutación OXC de extremo a extremo, impulsando las actualizaciones del sector y superando los límites de rendimiento.

El impresionante progreso de Huawei en tecnologías de vanguardia como la interconexión de centros de datos de banda ultraancha y la transmisión sin pérdidas está acelerando la programación y la colaboración de la potencia informática. Al permitir que los recursos informáticos se muevan libremente entre regiones, Huawei contribuye a un suministro ubicuo y eficiente, sentando una base sólida para la próspera economía digital. Gracias a su destacado rendimiento, Huawei ha vuelto a ganar el premio al "Caso de Uso de Transporte Óptico Más Innovador".

Impulsado por tecnologías inteligentes, Huawei ha modernizado completamente su solución de banda ancha premium para la operación de la experiencia HBB. El primer sistema de Índice de Experiencia del Cliente (CEI) de la industria permite medir y visualizar la experiencia del usuario, resolviendo un desafío antiguo y ayudando a los operadores a optimizar la calidad del servicio. Como el "cerebro inteligente" de la operación de banda ancha doméstica, HBBMaster utiliza algoritmos avanzados para diagnosticar automáticamente problemas complejos y ofrecer soluciones rápidas y prácticas para una mejor experiencia de usuario. Estas dos innovaciones se complementan, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado de banda ancha doméstica, valorado en un billón de dólares, y le valieron a Huawei el premio a la "Mejor Solución de IA de Red para Redes de Fibra".

Huawei también ha avanzado en eficiencia energética verde y operaciones y mantenimiento inteligentes para redes de acceso inteligentes, impulsando la innovación en este campo. Gracias a la innovación integral en terminales de línea óptica (OLT), terminales de red óptica (ONT) y sistemas de gestión de red, Huawei recibió el premio a la "Fibra Verde Destacada". La plataforma OLT inteligente de Huawei aprovecha tecnologías dinámicas de ahorro energético de múltiples niveles y granularidad para optimizar la eficiencia energética, desde el nivel de tráfico hasta el nivel de sistema. Esto reduce significativamente el consumo de energía de los dispositivos inactivos en las salas de equipos, contribuyendo a redes más ecológicas y a la reducción de las emisiones de carbono. La ONT de Huawei puede reducir automáticamente el consumo de energía durante las horas valle, sin comprometer la experiencia del usuario. Es una forma más inteligente de aumentar la eficiencia energética en el hogar. Además, el sistema de gestión de Huawei ayuda a los operadores a optimizar dinámicamente la eficiencia energética de la red en función del tráfico en tiempo real y el estado de los dispositivos. Permite la implementación automatizada y el perfeccionamiento de las políticas de ahorro energético en toda la red, impulsando las redes ópticas hacia un futuro más ecológico y eficiente.

Tras ganar estos premios, Kim Jin, vicepresidente de la línea de productos ópticos de Huawei, afirmó: "Huawei mantiene su compromiso de impulsar la evolución de las redes ópticas y de impulsar la innovación continua. De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando con operadores globales para afrontar los nuevos desafíos y oportunidades de la era inteligente, impulsando un nuevo crecimiento y construyendo juntos un mundo inteligente".

