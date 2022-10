Huawei impulsa la evolución de la F5G para transformar la productividad empresarial

PARÍS, 24 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2022 París, Marco Giraldo, arquitecto sénior de tecnología óptica en Europa Occidental, presentó su ponencia "F5G Evolution, Reshaping Industry Productivity", en la que expuso su visión sobre la evolución de la F5G principalmente a través de tres nuevos escenarios industriales, compartió las prácticas de la F5G para reconfigurar la productividad de la industria, y presentó la primera pasarela IoT de sincronización inteligente totalmente óptica del sector TIC, así como un innovador dispositivo de detección de vibraciones por fibra óptica para las empresas europeas. Durante el evento, Huawei también celebró la cumbre "Green Intelligent OptiX Network, Building New-Gen Connectivity", en la que compartió aplicaciones y prácticas relacionadas con la F5G con organismos del sector F5G, analistas, clientes y partners.

F5G es la red de comunicaciones fija de quinta generación, según la definición del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). Estimula la evolución de "fiber to the home (FTTH)" a "fiber to everywhere". El Dr. Frank J. Effenberger, vicepresidente del ETSI ISG F5G, mostró el enorme éxito que ha tenido la F5G en los escenarios de banda ancha fija mejorada (eFBB), conexión de fibra completa (FFC) y experiencia fiable garantizada (GRE) basados en tecnologías de comunicación de fibra óptica, y el uso generalizado en múltiples sectores para acelerar la transformación digital.

Jinhui Wang, director del Departamento de Soluciones Ópticas de Huawei, afirmó que la evolución de la F5G en el futuro se centrará en la reconfiguración de la productividad a través de nuevos escenarios de aplicación en los mercados industriales. Huawei ha diseñado su solución Green Intelligent OptiX Network tomando como base su avanzada experiencia en F5G y ofrece más de 40 soluciones basadas en los escenarios para empresas y hogares de gran tamaño.

Para escenarios de Internet of Things (IoT), Huawei ofrece el primer gateway IoT con temporización inteligente y totalmente óptico del mundo: OptiXstar T823E-T, con elevada fiabilidad, temporización precisa y apertura inteligente, y un uso generalizado en subestaciones, vehicle-to-everything (V2X) y manufactura.

Para el sector ISP, Huawei ofrece soluciones de líneas privadas FTTR (gigabit all-optical room) y OTN P2MP para mejorar la experiencia de los servicios tanto domésticos como empresariales y aumentar la satisfacción de los clientes.

Huawei también ha presentado un nuevo producto de detección de fibra óptica, OptiXsense EF3000-F50, que traslada la tecnología de detección por fibra óptica de la inspección de oleoductos y gasoductos a la protección de zonas clave, y tiene un gran potencial de uso en aeropuertos, ferrocarriles y campus de gran tamaño.

Además, los clientes y partners de Huawei de diversos sectores han compartido las iniciativas relacionadas con F5G llevadas a cabo con Huawei.

Pedro Abad, CEO de Asteo Red Neutra, afirmó: "Huawei nos ha proporcionado redes domésticas de primera calidad en el ámbito de la FTTH desde el inicio de nuestro proyecto en Asteo. En el futuro, seguiremos avanzando en la cooperación e impulsando la actualización de la banda ancha doméstica de gigabit a 10G".

Jinhui Wang comentó: "Huawei seguirá apostando por llevar la F5G a diversos sectores, con una infraestructura de red segura, fiable, ecológica y eficiente para la transformación digital de la industria, y servicios premium para un mayor número de clientes".

