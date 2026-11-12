(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei lanza LUTERRA S2, redefiniendo el futuro de los sistemas energéticos residenciales con tres innovaciones revolucionarias

PALMA DE MALLORCA, España, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 9 de noviembre, Huawei anunció el lanzamiento de HUAWEI LUTERRA S2, un sistema de energía residencial todo en uno que integra un inversor híbrido, almacenamiento y gestión de energía impulsada por IA en una unidad apilable. Diseñado para una fácil implementación, LUTERRA S2 se puede instalar y poner en funcionamiento en minutos. Disponible en configuraciones monofásicas (3-10 kW) y trifásicas (5-20 kW), LUTERRA S2 es el primer sistema de energía residencial todo en uno de la industria construido sobre la arquitectura patentada de SiC (carburo de silicio) completa de Huawei, que ofrece eficiencia, densidad de potencia y fiabilidad excepcionales.

Nos complace presentar HUAWEI LUTERRA S2, nuestro sistema de energía residencial todo en uno de próxima generación, afirmó Steve Zhang, presidente de la división de Energía Fotovoltaica Distribuida y Sistemas de Almacenamiento de Energía (BESS) de Huawei. Al combinar una arquitectura basada íntegramente en carburo de silicio (SiC), una gestión energética impulsada por inteligencia artificial y unos estándares de seguridad líderes en el sector, LUTERRA S2 ha sido diseñado para ser más compacto, ligero, silencioso, seguro, inteligente y potente que nunca.

A medida que la energía solar, el almacenamiento, la carga de vehículos eléctricos y la gestión de la energía en el hogar siguen convergiendo, los propietarios buscan soluciones que vayan más allá de la potencia y la capacidad para ofrecer una mayor inteligencia, eficiencia y seguridad.

Para responder a estas necesidades en constante evolución, Huawei presenta HUAWEI LUTERRA S2, un sistema de energía residencial de vanguardia que se sustenta en tres pilares fundamentales: experiencia superior, inteligencia superior y seguridad superior.

Experiencia definitiva: desde la tecnología central hasta la experiencia cotidiana

LUTERRA S2 combina una alta densidad de potencia con un diseño compacto, ofreciendo una potencia de la clase de 20 kW en un formato optimizado. Gracias a la arquitectura full-SiC exclusiva de Huawei y a la topología ANPC, alcanza una eficiencia de hasta el 99%. Sus optimizadores de energía integrados permiten obtener hasta 5,0 MWh/kWh de energía útil a lo largo de su vida útil, con una vida útil de diseño superior a los 15 años.

Más allá de su rendimiento técnico, LUTERRA S2 está diseñado para integrarse de forma natural en los hogares modernos. Su diseño inspirado en el arte, sus componentes —galardonados con el premio Red Dot—, la aplicación App 3.0 y su luz inteligente de efecto respiración logran una fusión perfecta entre tecnología y estilo de vida.

El primer diseño de la industria con refrigeración totalmente natural de la categoría de 20 kW elimina la necesidad de ventiladores externos y mantiene el ruido de funcionamiento por debajo de los 29 dB.

Inteligencia definitiva: de la automatización a la toma de decisiones activa

A través de la plataforma AI Energy Management 2.0, LUTERRA S2 aporta inteligencia a la planificación energética, la operativa y la optimización del valor.

Al integrar previsiones meteorológicas, precios de la electricidad, cargas domésticas y el estado de la energía, la plataforma coordina de manera inteligente sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos, bombas de calor y centrales eléctricas virtuales (VPP, por sus siglas en inglés). Esta coordinación maximiza el valor de cada kilovatio-hora generado, almacenado y consumido.

Para los propietarios, el asistente de IA transforma la compleja gestión energética en interacciones sencillas y conversacionales, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas sobre energía con total facilidad. Para los instaladores, el modelado 3D mediante IA simplifica la planificación y el diseño al identificar las estructuras de los tejados y los entornos de instalación. Asimismo, el diagnóstico basado en IA y el soporte remoto mejoran aún más la eficiencia en las tareas de operación y mantenimiento.

Seguridad máxima: desde la protección a nivel de celda hasta la seguridad integral

La seguridad está integrada en cada nivel de LUTERRA S2, desde las celdas de la batería hasta las operaciones a nivel de sistema.

Cada celda de batería incorpora una estructura de aislamiento protector independiente, respaldada por componentes de seguridad desarrollados por Huawei y un diseño que evita la propagación de fallos, lo cual ayuda a contener los riesgos térmicos. Un diseño inteligente de conductos para humos permite la liberación direccional de presión, la evacuación de humos y la refrigeración; asimismo, la monitorización continua de la temperatura en los terminales de CA y CC proporciona una detección proactiva y protección de las conexiones críticas.

LUTERRA S2 ha sido validado conforme a los requisitos pertinentes del Reglamento de la UE sobre baterías y cumple con normas internacionales clave, incluida la norma IEC 63027 AFCI. Asimismo, ha superado las pruebas de seguridad de TÜV Rheinland, que abarcan ensayos de fuga térmica (thermal runaway) en celdas, pruebas de resistencia al fuego a 1.000°C durante 20 minutos y pruebas de explosión con una concentración del 20% de hidrógeno, además de contar con la validación UL 9540A. LUTERRA S2 ha obtenido la certificación Safety Mark de nivel superior otorgada por TÜV Rheinland, respaldada por un diseño pionero en el sector que incluye aislamiento térmico a nivel de celda, sistemas de ventilación de seguridad y protección contra sobretemperatura en todos los terminales y conexiones.

Liderando el futuro de los sistemas energéticos residenciales

Más que un sistema de almacenamiento de energía, LUTERRA S2 conecta tecnología inteligente, una mejor calidad de vida y un estilo de vida sostenible. Huawei está estableciendo un nuevo referente para la energía residencial de próxima generación y acelerando la transición hacia un futuro más inteligente y sostenible.

Aspectos técnicos destacados:

Más información disponible en https://solar.huawei.com/en/products/luterra-s2-xl-xm/

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