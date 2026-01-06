HunterLab presenta el espectrofotómetro Agera® L2

(Información remitida por la empresa firmante)

- HunterLab presenta Agera L2, un espectrofotómetro de referencia diseñado para concordancia visual y tolerancias estrictas

RESTON, Va., 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab, líder mundial en innovación en medición del color, anunció hoy el lanzamiento del espectrofotómetro/colorímetro Agera L2, una solución de grado de referencia diseñada para proporcionar una medición del color visualmente alineada en las aplicaciones más exigentes.

Consiga una precisión de color de referencia con Agera L2. Diseñado para tolerancias estrictas y fiabilidad a largo plazo, Agera L2 combina iluminación de fuente CIE D65 certificada de Grado 'A', un rendimiento superior de baja reflectancia, el área de medición más amplia del sector y alimentación y almacenamiento para PC integrados. Agera L2 ofrece mediciones fiables y visualmente alineadas, independientemente de si se dispone de un entorno de visualización D65 controlado.

Agera L2 es la solución ideal de medición de color para plásticos, reciclaje de plástico, embalajes, materiales retrorreflectantes y de seguridad, textiles, revestimientos, productos farmacéuticos, petroquímicos, papel y materiales relacionados, y cualquier cosa con un 20% de reflectancia o menos.

"Durante décadas, HunterLab ha definido el significado de la medición precisa del color. Con Agera L2, elevamos ese estándar una vez más, estableciendo un nuevo estándar de precisión de color al alinear los datos del instrumento con la visión humana, incluso en las aplicaciones más exigentes", afirmó Bob Weaver, director general de HunterLab. "Agera L2 ofrece un rendimiento de referencia en el que los equipos de calidad pueden confiar, en laboratorios, líneas de producción y ubicaciones globales".

¿Qué diferencia al Agera L2?

Características y beneficios clave

Resistencia diseñada específicamente para industrias críticas Instrumento circunferencial de referencia de 0°/45° para una medición precisa del color donde las tolerancias estrictas y la concordancia visual son esenciales.

Instrumento circunferencial de referencia de 0°/45° para una medición precisa del color donde las tolerancias estrictas y la concordancia visual son esenciales. Experiencia de operador simplificada El software Essentials L2 ofrece una interfaz clara y optimizada para el tacto, lo que permite tomar decisiones rápidas con una capacitación mínima.

El software Essentials L2 ofrece una interfaz clara y optimizada para el tacto, lo que permite tomar decisiones rápidas con una capacitación mínima. Alimentación de PC integrada Estación de trabajo totalmente autónoma con procesamiento y almacenamiento integrados para más de 4 millones de mediciones.

Estación de trabajo totalmente autónoma con procesamiento y almacenamiento integrados para más de 4 millones de mediciones. Iluminación diurna D65 real La fuente CIE D65 certificada Grado 'A' proporciona una precisión visual constante en laboratorios, líneas y ubicaciones.

La fuente CIE D65 certificada Grado 'A' proporciona una precisión visual constante en laboratorios, líneas y ubicaciones. Rendimiento mejorado para muestras oscuras Mejora de 6x en la precisión y correlación visual en muestras con reflectancia inferior al 20%.

Mejora de 6x en la precisión y correlación visual en muestras con reflectancia inferior al 20%. Precisión para materiales fluorescentes La verdadera iluminación D65 con calibración UV controlada garantiza una medición fiable de materiales retrorreflectantes y ópticamente iluminados.

La verdadera iluminación D65 con calibración UV controlada garantiza una medición fiable de materiales retrorreflectantes y ópticamente iluminados. Área de visión extra grande Área de medición única más grande (de 4 a 16 veces más grande que los instrumentos típicos) para materiales texturizados, estampados y direccionales.

Área de medición única más grande (de 4 a 16 veces más grande que los instrumentos típicos) para materiales texturizados, estampados y direccionales. Cámara de vista de muestra incorporada + grabación de pantalla Confirma la alineación de la muestra, captura imágenes y registra datos para trazabilidad y capacitación.

Confirma la alineación de la muestra, captura imágenes y registra datos para trazabilidad y capacitación. Medición simultánea de color y brillo a 60° Informa ambos valores en una sola lectura para agilizar los flujos de trabajo.

Informa ambos valores en una sola lectura para agilizar los flujos de trabajo. Diseñado para la integridad y el cumplimiento de los datos Gestión de usuarios basada en roles, registro de auditoría y cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11.

Gestión de usuarios basada en roles, registro de auditoría y cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11. Diseño robusto para fiabilidad en el mundo real El motor óptico sellado protege contra polvo, pelusa, polvos y derrames.

El motor óptico sellado protege contra polvo, pelusa, polvos y derrames. Exportación y comunicación de datos avanzadaConectividad Ethernet, USB y HDMI, se integra fácilmente con sistemas LIMS y SPC.

El Agera L2 refuerza el liderazgo de HunterLab en la medición del color al brindar a los equipos de control de calidad una herramienta poderosa para capturar, cuantificar e interpretar datos de color con mayor precisión; ayudándolos a mantener la consistencia, cumplir con los estándares, reducir el desperdicio y mejorar la producción.

Para solicitar una demostración o conocer más detalles, visite www.hunterlab.com o póngase en contacto con sales@hunterlab.com.

