Luz verde al convenio que transformará El Corte Inglés de Méndez Álvaro en oficinas, un equipamiento y zonas verdes

Archivo - Fachada del Corte Inglés de Méndez Álvaro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha autorizado la firma del convenio urbanístico de gestión para la ejecución del ámbito Nuevo Sur Méndez Álvaro, en el distrito de Arganzuela, donde se levantaba El Corte Inglés, que dará paso a oficinas, un equipamiento público por determinar --se valorarán las necesidades de la vecindad en conversación con la Junta del Distrito-- y zonas verdes, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa semanal.

"Damos un paso más de esta manera en la tramitación de una iniciativa que va a permitir transformar la parcela del antiguo Corte Inglés de Méndez Álvaro en un polo de atracción y actividad económica, además de dotarse de una nueva zona verde para el barrio y de un equipamiento para los vecinos de este distrito. El objeto del proyecto es precisamente incrementar las dotaciones públicas en Arganzuela", ha explicado.

Sanz no ha obviado que "es difícil encontrar superficies nuevas para poder construir estas dotaciones públicas", para detallar que "aproximadamente el 72% de la superficie de la parcela que ocupaba el centro comercial hasta su cierre va a tener ahora un uso dotacional público, concentrándose en el resto de la superficie la eficabilidad destinada a servicios terciarios en su clase de oficinas".

Es decir, "más del 70% irán a dotaciones públicas y el resto tendrá uso de oficinas, concentradas en un 30% de la parcela". El nuevo ámbito fue creado formalmente en 2024 y comprende un total de 11.800 metros cuadrados, que albergaban hasta ese momento el centro comercial construido en 1992.

"Es una importantísima noticia para los vecinos de Arganzuela porque va a mejorar la calidad de su espacio público y, sobre todo, con una nueva dotación para el distrito", ha destacado Inma Sanz.