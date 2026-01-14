Rialto cierra sus puertas este miércoles: la decisión sin precedentes que impide hoy comprar Moscovitas en Oviedo

La confitería Rialto, cerrada en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la histórica confitería Rialto, ubicada en pleno centro de Oviedo, ha tomado la decisión sin precedentes de cerrar sus puertas durante un día ante el desconcierto de ovetenses y turistas, que ven cómo un establecimiento emblemático que presume de abrir los 365 días del año ha colgado el cartel de 'cerrado'.

En el escaparate de la confitería, un pequeño cartel explica el motivo del cierre del establecimiento que popularizó las Moscovitas e hizo de estas pastas de almendra y chocolate su buque insignia.

El cartel indica que este miércoles 14 de enero el establecimiento permanecerá cerrado por la celebración de su 100 aniversario, que se conmemora en 2026. "Nos iremos de celebración junto a todo nuestro equipo", reza la información.